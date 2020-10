2020 Kim Kyung-ho Nationwide Tour Concert “Still Wanting You” in Seoul

Thời gian: 07/11

Địa điểm: KBS Arena, quận Gangseo, Seoul, Hàn Quốc





Nam ca sĩ Kim Kyung-ho sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc “Still Wanting You - Rock Will Never Die” tại thủ đô Seoul. Buổi concert đầu tiên diễn ra vào lúc 4 giờ chiều và 7 giờ 30 phút tối ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc) tại KBS Arena, quận Gangseo, Seoul. Tại đây, nam ca sĩ sẽ không chỉ giao lưu, gặp gỡ fan hâm mộ mà còn chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc với những bản hit đình đám cùng các ca khúc mới nhất.