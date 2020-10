MV “How You Like That” của BLACKPINK cán mốc 600 triệu lượt xem

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 23/10 cho biết MV “How You Like That” của nhóm nhạc nữ BLACKPINK tính đến 1 giờ rạng sáng cùng ngày đã đạt vượt mốc 600 triệu lượt xem trên kênh Youtube.





Thành tích này đã được rút ngắn hơn hai tháng so với MV hit “Kill This Love” trước đó, khi đạt được 600 triệu view sau 117 ngày 7 tiếng ra mắt vào ngày 26/6 vừa qua. Có thể nói, ca khúc “How You Like That” đang phá vỡ những kỷ lục mà “Kill This Love” lập được trước đây với tốc độ chóng mặt.





MV “How You Like That” đã đạt thành tích khủng 100 triệu lượt xem chỉ sau 32 tiếng ra mắt trên kênh Youtube. Sau đó, MV ca khúc cán mốc 200 triệu view sau 7 ngày, 300 triệu view sau 21 ngày, 400 triệu view sau 43 ngày và 500 triệu view sau 73 ngày. Hiện “How You Like That” vẫn đang đón nhận được sự yêu mến của người hâm mộ trên toàn thế giới.





Đặc biệt, “How You Like That” còn được nhận giải “Bài hát hay nhất mùa hè” (Song of The Summer) trong Giải thưởng MV ca nhạc MTV của Mỹ năm 2020, và được Youtube bình chọn là MV giữ đứng đầu trong “Top bài hát mùa hè thế giới” (Global Top Summer Song).





Bên cạnh đó, “How You Like That” còn khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của thị trường nhạc pop. Trong tuần đầu tiên ra mắt, ca khúc đã lọt vào top 100 ca khúc đơn ở Anh và Billboard Hot 100 của Mỹ, dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 64 quốc gia, đứng thư hai bảng xếp hạng 50 ca khúc toàn cầu theo thống kê của Spotify.





Hiện BLACKPINK đang sở hữu tổng cộng 22 MV ca nhạc trăm triệu lượt xem. Trong đó, MV “DDU-DU DDU-DU” tính đến nay đã đạt được 1,3 tỷ view, “Kill This Love” cũng vượt mốc 1 tỷ lượt xem. Tới nay, BLACKPINK là nhóm nhạc K-pop duy nhất sở hữu ba MV hơn 1 tỷ lượt xem.





Mặt khác, album chính thức đầu tiên sau 4 năm debut “THE ALBUM” vừa công bố gần đây của các cô nàng BLACKPINK cũng đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Ngay sau khi ra mắt, “THE ALBUM” đã chiếm vị trí Quán quân bảng xếp hạng album của iTunes tại 57 nước; giữ vị trí Á quân bảng xếp hạng Billboard 200 và bảng xếp hạng album chính thức của Anh chỉ một tuần sau đó.