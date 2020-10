Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 25

ⓒYONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 25 đã chính thức khai mạc vào ngày 21/10 và sẽ kéo dài tới hết ngày 30/10. Liên hoan phim năm nay lần đầu tiên trong lịch sử khôn diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19, mà chỉ tập trung trình chiếu các tác phẩm điện ảnh.

Liên hoan phim quốc tế Busan

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay chỉ có 192 tác phẩm điện ảnh đến từ 68 nước được mời tham sự, giảm mạnh so với số lượng khoảng 300 tác phẩm như mọi năm. Tuy nhiên, chất lượng các tác phẩm năm nay được đánh giá là cao hơn rất nhiều so với các năm trước.

Tác phẩm trình chiếu khai mạc sự kiện là "Septet: The Story of Hong Kong" (tạm dịch là "Bộ bảy: Câu chuyện Hong Kong"), được chiếu tại rạp ngoài trời. Phim gồm 7 phần, do các đạo diễn gạo cội của Hong Kong sản xuất như Hồng Kim Bảo, Từ Khắc. Mỗi phần chỉ có độ dài từ 10-15 phút, chứa đựng câu chuyện riêng của mỗi đạo diễn và những lát cắt của xã hội Hồng Kông từ sau những năm 1950. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Josee, the Tiger and the Fish" (tạm dịch là "Josee, Hổ và Cá") của đạo diễn Tamura Kotaro được chọn là tác phẩm trình chiếu bế mạc, và được chiếu tại rạp ngoài trời vào chiều ngày 30/10.

Khán giả sẽ gặp khá nhiều bất tiện khi tham dự Liên hoan phim năm nay. Đầu tiên, số lượng khán giả và số lượng rạp chiếu bị hạn chế mạnh để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Nếu như mọi năm, có khoảng 37 rạp trình chiếu các tác phẩm trong liên hoan phim thì năm nay số lượng bị giảm xuống chỉ còn 6 rạp. Số lượt chiếu cũng bị cắt giảm, mỗi tác phẩm chỉ chiếu một lần duy nhất thay vì hai đến ba lần như mọi năm. Do đó, người hâm mộ điện ảnh phải cạnh tranh khốc liệt để đặt mua vé trực tuyến. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng đều đã cháy vé. Mặc dù Hàn Quốc đã hạ giãn cách xã hội xuống mức I, nhưng lượng khán giả chỉ được cho phép tối đa 25% sức chứa của rạp. Nếu vé theo dõi tất cả các tác phẩm trong liên hoan phim được bán hết đi chăng nữa thì cũng chỉ có khoảng 20.000 người có thể tham dự, chưa đủ để đáp ứng niềm mong chờ của người hâm mộ điện ảnh.

Sự quan tâm và cổ vũ từ thế giới

Trong năm nay, Liên hoan phim quốc tế Cannes của Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 5 đã bị hủy do COVID-19. Phần lớn các liên hoan phim tiêu biểu khác trên thế giới đều không thể tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch. Do vậy, dù không thể diễn ra một cách trọn vẹn như mọi năm nhưng Liên hoan phim quốc tế Busan vẫn cho phép một lượng khán giả nhất định có thể tham dự, thu hút sự quan tâm rất lớn của giới điện ảnh thế giới. Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Bong Joon-ho, đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha, Trưởng Ban tổ chức các Liên hoan phim quốc tế như Cannes, Berlin, Venice và giới điện ảnh trên toàn thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng tới Liên hoan phim quốc tế Busan. Nhiều tác phẩm điện ảnh được mời tham dự hoặc nhận giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có 23 trên 56 tác phẩm được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Cannes, cũng góp mặt trong Liên hoan phim quốc tế Busan lần này, khiến người hâm mộ điện ảnh hết sức kỳ vọng.

Lịch sử Liên hoan phim quốc tế Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, sau đó diễn ra thường niên vào tháng 10, là sự kiện được Hiệp hội các nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPE) công nhận. Đây là liên hoan phim có quy mô lớn nhất châu Á cùng với Liên hoan phim quốc tế Tokyo và Hong Kong.

Tính chất căn bản của Liên hoan phim quốc tế Busan là phi cạnh tranh. Tuy nhiên, liên hoan phim vẫn có các hạng mục cạnh tranh là giải thưởng “New Currents” dành cho tác phẩm điện ảnh dài đầu tay hoặc thứ hai của các đạo diễn mới thuộc khu vực châu Á, và giải thưởng “Flash Forward” cho tác phẩm điện ảnh dài đầu tay hoặc thứ hai của một đạo diễn mới ngoài khu vực châu Á. Đây là những giải thưởng mang tính chất khích lệ, động viên những người trẻ trong giới điện ảnh. Ngoài ra, còn có hạng mục cạnh tranh khác là “Wide Angle” giới thiệu về những tác phẩm điện ảnh ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim điện ảnh thực nghiệm. Với tính chất như vậy, Liên hoan phim quốc tế Busan được đánh giá là có những cống hiến lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc và châu Á.