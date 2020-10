Hàn Quốc bắt đầu triển khai chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế

ⓒKBS News

Chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế dành cho người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo sẽ bắt đầu được thực thi từ ngày 26/10. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 21/10 công bố trong năm nay, có 106 người sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế tại ba trại giam, trong đó có 64 người vào tháng 10 và 42 người vào tháng 11.





Chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế

Những người thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế sẽ được đào tạo trong vòng ba tuần tại Trung tâm đào tạo nghĩa vụ quân sự thay thế ở thành phố Daejeon, rồi sau đó tới các trại giam để thực hiện nghĩa vụ trong vòng 36 tháng. Bộ Tư pháp cho biết những người này sẽ làm các công việc tay chân, trừ các nghiệp vụ liên quan tới canh gác hay cưỡng chế có sử dụng vũ khí. Điều này nhằm không vi phạm đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế, đồng thời cân nhắc tới tính công bằng với những binh lính tại ngũ. Các công việc cụ thể trong trại giam dành cho các đối tượng này là nấu ăn, phân phát đồ ăn, phân loại và phân phát đồ giặt là, đồ ký gửi của phạm nhân, phân phát sách báo, quản lý thư viện. Ngoài ra, họ còn có thể được giao làm các công việc liên quan đến quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sinh hoạt cho những phạm nhân là bệnh nhân nặng hoặc người khuyết tật.

Tính công bằng

Vấn đề gây ra tranh cãi và nhạy cảm nhất liên quan tới chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế chính là tính công bằng. Tất cả nam giới Hàn Quốc đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một khoảng thời gian nhất định. Binh lính nhập ngũ phải sinh hoạt tập thể trong doanh trại, tập luyện cường độ cao, không được phép ra ngoài doanh trại trừ kỳ nghỉ phép được quy định, bị quản lý hết sức nghiêm ngặt về mọi mặt như trang phục, kiểu tóc.

Tính công bằng ở đây mang ý nghĩa là thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, cường độ làm việc, tất cả các mặt về sinh hoạt, kiểm soát và tiền lương của những người thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế phải cùng mức độ với những binh lính tại ngũ. Do vậy, Bộ Tư pháp đã lựa chọn địa điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế là trại giam, áp dụng thời gian phục vụ là 36 tháng, tăng gấp đôi so với thời gian tại ngũ thông thường là 18 tháng. Người thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế tại các trại giam về cơ bản sẽ phải làm việc 8 tiếng một ngày tương tự như các quản giáo thông thường, phải mặc trang phục làm việc quy định và không phân chia cấp bậc. Mức lương sẽ được căn cứ theo tiêu chuẩn tương tự của binh lính tại ngũ tùy theo thời gian phục vụ. Việc ăn uống cũng được cung cấp giống các nhân viên, quản giáo trong trại giam. Ngoài ra, những người này cũng được nghỉ phép, ra ngoài trại giam trong phạm vi hợp lý, được phép sử dụng điện thoại di động vào ngày cuối tuần hoặc sau khi kết thúc công việc trong ngày.

Từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo

Từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo là một vấn đề tranh cãi từ rất lâu tại Hàn Quốc. Đối tượng từ chối nhập ngũ tiêu biểu là các tín đồ của giáo phái “Nhân chứng Giê-hô-va”. Trong thời gian qua, những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo đã lựa chọn bị xử phạt hình sự, thà chịu sống trong tù còn hơn phải nhập ngũ. Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết rằng điều khoản quy định về việc xử phạt với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo là không phù hợp với Hiến pháp, yêu cầu sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự, đưa chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế vào trong các loại hình nghĩa vụ quân sự. Tới cuối năm 2019, Quốc hội Hàn Quốc thông qua “Luật binh lực thay thế và phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế”, bắt đầu thực thi từ năm nay. Mặt khác, dư luận đang có một số ý kiến cho rằng cần mở rộng thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế tại các cơ sở khác ngoài trại giam.