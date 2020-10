Monsta X được chọn làm Đại sứ quảng bá cho Hội nghị quốc tế chống tham nhũng lần thứ 19

ⓒ STARSHIP ENT

Công ty giải trí Starship Entertainment ngày 23/10 cho biết nhóm nhạc nam Monsta X đã được chọn là Đại sứ quảng bá cho Hội nghị quốc tế chống tham nhũng (IACC) lần thứ 19, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc tháng 12 tới.





Hội nghị quốc tế chống tham nhũng là diễn đàn chống tham nhũng có quy mô lớn nhất thế giới diễn ra hai năm một lần, bắt đầu từ năm 1983, do Tổ chức minh bạch quốc tế (IT) phối hợp với Chính phủ các nước tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hội nghị năm nay do (IT) cùng với Ủy ban vì quyền lợi người dân Hàn Quốc tổ chức sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến.





Ủy ban vì quyền lợi người dân giải thích lý do chọn Monsta X làm Đại sứ quảng bá cho sự kiện trên là bởi nhóm nhạc được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới và được đánh giá cao nhờ tham gia hoạt động làm Đại sứ quảng bá cho Mục tiêu phát triển bền vững 16 (SDGs 16) về hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh (Peace, Justice and Strong Institutions) trong chiến dịch “# TOGETHERBAND”, nhằm ủng hộ cho Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals) của Liên hợp quốc.





Monsta X bày tỏ rất lấy làm vinh dự vì được chọn làm Đại sứ quảng bá cho Hội nghị quốc tế chống tham nhũng, nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trong vai trò này. Nhóm cam kết sẽ nỗ lực hết mình truyền bá ý nghĩa tốt đẹp của IACC, với mong muốn người dân trên toàn thế giới được sống trong một xã hội hạnh phúc và tin cậy hơn.