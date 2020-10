[Vietnam Reaction] 8Kpop #9 - Back Door (Stray Kids) 똑똑똑! Can I come in? (aka 관계자) 노크소리가 내 심장소리?!

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- Có gì hot trong các album tái bản?

- Vũ đạo concept “back door” độc đáo

- Chàng trai trong mộng của Khanh Khanh là ai?!?





Click “Play” ngay để khám phá nhé các bạn!





Bản dịch lời bài hát Back Door (Stray Kids):





[Lời ca]

Hey, you wanna come in?





Bỏ hết đi và tôi sẽ tới ngay bây giờ

Lần trước chỉ là món khai vị thôi

Lần này tôi sẽ cho bạn thấy bữa tiệc thật sự là như thế nào?

Đừng tham dự nếu bạn không kham nỗi yeah!





Nếu bạn đang căng như dây đàn

Hãy giải tỏa và tận hưởng những gì bạn muốn

Tắt hết đèn và mở đôi mắt sáng soi rọi thấu đêm

Đừng cố che giấu phấn khích mà hãy tận hưởng hết mình đi nào.





Xoay nắm tay cửa và hướng tầm mắt đến tất cả những thứ bạn muốn

Bạn có nghe tiếng nhạc xầm xình ở đằng sau cánh cửa kia

Hét lên từ tận tâm can rằng

Chẳng có thời gian mà chần chừ nữa.





Này,

Đi vào ngay bây giờ đi

Này,





Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Hoặc nếu bạn muốn là một người trong cuộc





Này, đến đây là hết rồi

Chuẩn bị tinh thần đi nào

Thân thể tàn tạ này đã gặp nhầm chủ rồi

Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại, theo tôi ra cửa hậu nào.





Bình thường đi vì đây không phải là âm thanh Secom (âm thanh cảnh báo) đâu

Âm thanh mà tôi nghe được lúc này chỉ là tiếng còi lệnh thôi

Chút cà phê cho thêm kích thích để quẫy hết mình đến tận đêm khuya,

Thích thì nhích, chỉ cần nhập mật khẩu “vừng ơi, mở cửa ra”.

Khoảnh khắc này mọi thứ sẽ đổi khác và hóa thành hoàn mỹ

Một khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt được mở ra

Hét lên từ tận tâm can rằng

Chẳng có thời gian mà chần chừ nữa





Này,

Đi vào ngay bây giờ đi

Này,

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Hoặc nếu bạn muốn là một người trong cuộc

Cốc, Cốc





Đèn tắt

Yeah, thời gian trôi qua

Khiến khoảnh khắc này trở nên hoa lệ hơn

Yeah, chúng ta sẽ làm điều đó ngay lúc này

Chính là lúc này, baby à.





Bắt đầu từ lúc này tỉnh táo đi nào

Lưu giữ cả thế giới trong tầm mắt

Và tiếng nhịp tim đập mạnh liên hồi





Hãy thỏa sức vùng vẫy yeah

Để chúng được bung xõa ey

Bắt nhịp và hát vang hey

3 2 1





Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Này không phận sự miễn vào, đây là cửa hậu

Hoặc nếu bạn muốn là một người trong cuộc

Cốc, Cốc





Tiếng chuông báo làm chúng ta muốn phát rồ

Hôm nay chúng tôi lại quẩy tẹt ga

Tiếng chuông báo lại khiến chúng ta phát rồ

Hôm nay lại quẫy đến đêm ey





Tiếng chuông báo đến giờ cuồng nhiệt rồi

Hôm nay chúng tôi lại quẩy tẹt ga

Tiếng chuông báo lại khiến chúng ta phát rồ





Hey, you wanna come in?