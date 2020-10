BTS hai tuần liên tiếp Quán quân bảng xếp hạng mới Global 200 của Billboard

ⓒ Big Hit Entertainment

Theo công bố mới nhất của trang âm nhạc uy tín Mỹ Billboard ngày 27/10 (giờ địa phương), ca khúc nhạc số “Dynamite” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) vẫn tiếp tục trụ vững bảng xếp hạng Billboard Global 200 (bao gồm các bài hát trên toàn thế giới) và “Billboard Global Excl. U.S” (bao gồm tất cả các lãnh thổ trừ Mỹ). Trong đó, “Dynamite” có tới ba lần giữ hạng nhất đồng thời trên cả hai bảng xếp hạng này.





Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S là hai bảng xếp hạng mới được Billboard công bố tháng trước, được tính dựa trên lượng stream và doanh số từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chỉ tính triêng trong tháng 10 này, BTS đã có tổng cộng 8 lần Quán quân trên cả hai bảng xếp hạng này.





Ca khúc “Dynamite” hiện vẫn đang giữ vững vị trí top đầu của các bảng xếp hạng khác của Billboard, như tuần thứ 9 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số nhạc số (Digital Song Sales), thăng hạng hai bậc so với tuần trước lên giữ vị trí thứ 20 bảng xếp hạng ca khúc phát sóng trên radio (Radio Song), đứng thứ 11 bảng xếp hạng “Pop song”, xếp thứ 12 bảng xếp hạng “Canada Hot 100”, vị thứ 16 “Streaming Song”.





Ngoài ra, các chàng trai BTS cũng đang thống lĩnh các bảng xếp hạng album. Album “Skool Luv Affair” của nhóm phát hành năm 2014 gần đây đã được đông đảo người hâm mộ bình chọn để đặt “lên kệ” trở lại, và album này nhanh chóng leo lên vị trí thứ 12 bảng xếp hạng album “Billboard 200”. Trước đó, album chính thức thứ 4 “MAP OF THE SOUL : 7” (Bản đồ tâm hồn : 7) ra mắt tháng 2 vừa qua và album “LOVE YOURSELF 結 'Answer'” ra mắt tháng hồi tháng 8 cũng đều lọt vào bảng xếp hạng “Billboard 200”. Cùng với đó, Đoàn thiếu niên chống đạn cũng đã có tới 202 lần Quán quân bảng xếp hạng những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội “Social 50” của Billboard.





Mặt khác, BTS còn được đề cử hai hạng mục cho thưởng âm nhạc Mỹ “2020 American Music Awards”, và nhóm cũng đang có kế hoạch ra mắt album mới “BE (Deluxe Edition)” vào ngày 20/11 tới.