Koreel – nhà sản xuất lõi quấn dây số một Hàn Quốc

ⓒ KOREEL

Chiếm 65% thị phần nội địa, xuất khẩu sang 33 quốc gia





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Koreel, nhà sản xuất lõi quấn dây công nghiệp số một Hàn Quốc. Lõi quấn dây là một thiết bị cho phép dây hoặc ống nhựa dẻo có thể quấn quanh khi cần. Nước, không khí, nhiên liệu hay điện có thể truyền qua ống hay dây quấn quanh lõi quấn. Ví dụ như dây quấn quanh máy hút bụi, có thể quấn quanh lõi quấn, thay vì để bên ngoài và quấn quanh bộ phận buồng chứa bụi sau khi dùng. Lõi quấn dây được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp lẫn gia dụng, như các ống khí gắn trên trần để làm lốp tại các gara ô tô, các đường ống dẫn nhiêu liệu tại các cửa hàng ăn lớn hoặc tại sân bay. Vào thời điểm thành lập công ty vào tháng 1 năm 1991 với tên gọi công ty là Công nghiệp Samkook, Hàn Quốc không có doanh nghiệp sản xuất lõi quấn dây công nghiệp nội địa nào. Thấy được tiềm năng to lớn của lõi quấn, một thứ thiết yếu cho nhiều lĩnh vực nhưng không thực sự được chú ý đến, Giám đốc Oh Hyun-kyu đã quyết định nội địa hóa sản phẩm này để thay thế hàng nhập khẩu. Koreel đã mở rộng kinh doanh trong 20 năm qua, và hiện đang là doanh nghiệp sản xuất lõi quấn dây số một tại Hàn Quốc. Giám đốc Oh Hyun-kyu chia sẻ.





Koreel hiện chiếm hơn 65% thị phần lõi quấn dây trong nước. Tính đến năm 2019, chúng tôi đã cung cấp sản phẩm cho khoảng 7.000 doanh nghiệp và địa điểm trên toàn quốc. Chúng tôi đã xuất khẩu sản phẩm sang 33 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên thị trường Mỹ trong 15 năm qua, và được người mua đánh giá từ “tốt” đến “xuất sắc”. Chúng tôi cũng xuất khẩu sản phẩm sang Anh, Australia và châu Âu. Chúng tôi tự hào về những thành quả đó.





Đạt Giải thưởng Công nghệ mới sáng tạo năm 2020





Thách thức đối với Koreel là tồn tại trên thị trường nội địa trong sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại lõi quấn nhập khẩu. Tuy nhiên, Giám đốc Oh Hyun-kyu luôn tin tưởng sản phẩm của Koreel có thể thay thế hàng nhập khẩu, và đã đưa “con tàu” Koreel đi đúng mục tiêu. Trong cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á cuối những năm 1990, giá lõi quấn nhập khẩu tăng cao khiến nhu cầu về nguồn cung lõi quấn có giá thành phải chăng tăng, đưa nhiều khách hàng tìm đến Koreel. Trên thực tế, lõi quấn được sử dụng cho nhiều lĩnh vực đa dạng, thậm chí có cả lĩnh vực đặc thù đòi hỏi các loại lõi quấn không theo tiêu chuẩn chung, cần đặt hàng riêng. Koreel đã giành được nhiều đơn hàng từ những đối thủ cạnh tranh nhờ đáp ứng được các đơn hàng nhỏ lẻ, đơn hàng đặc thù, cũng như cung cấp sản phẩm có chất lượng cao. Đây là năng lực cạnh tranh đặc biệt của công ty. Với nỗ lực phát triển công nghệ không ngừng, Koreel đã được trao Giải thưởng Công nghệ mới sáng tạo tại Giải thưởng tiên phong đổi mới Hàn Quốc (Korea Innovation Frontier Award) năm 2020. Ông Oh Hyun-kyu tiết lộ.





Chúng tôi đã phát triển hệ thống AMP (Alternative Maritime Power), tức hệ thống quản lý chất lượng không khí để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Sau khi Nghị định thư Kyoto về quản lý khí thải gây hiệu ứng nhà kính được công bố năm 1997, chúng tôi thấy phát triển các hệ thống có thể giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ giúp đối phó vấn nạn ô nhiễm môi trường. Khi nhìn thấy những cuộn khói đen bốc lên từ ống khói của một con tàu neo đậu ở cảng Incheon, chúng tôi đã bắt đầu triển khai hệ thống AMP. Hệ thống này có thể giảm 98% lượng khí thải.





ⓒ KOREEL

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển





Hệ thống AMP của Koreel có thể giảm đáng kể việc sử dụng động cơ diesel của tàu thủy. Chẳng hạn, khi tàu khởi động, động cơ diesel tạo ra điện, và thải ra các chất gây ô nhiễm như ôxit nitơ, ôxit carbon và bụi mịn. Nhưng nếu tàu neo đậu ở cảng dùng nguồn điện từ cầu cảng truyền qua hệ thống AMP, thì sẽ không gây ô nhiễm. Đặc biệt, dù dùng điện áp cao, nhưng hệ thống AMP của Koreel rất an toàn, có thể hoạt động trong điều kiện sóng mạnh, thủy triều lên xuống và các dòng hải lưu lớn. Đằng sau hệ thống AMP tiên tiến của Koreel là nhận thức sâu sắc về vấn đề môi trường và nỗ lực nghiên cứu, phát triển không ngừng. Giám đốc Oh Hyun-kyu cho biết.





Koreel đầu tư hơn 6% doanh thu hàng năm cho nghiên cứu và phát triển, sở hữu trung tâm nghiên cứu riêng có tới 7 chuyên viên nghiên cứu. Bất chấp những ý kiến cho rằng một doanh nghiệp chế tạo khó có thể tồn tại quá 10-20 năm, nhưng chúng tôi vẫn duy trì một trong tâm nghiên cứu nêu trên là vì có niềm tin rằng có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh trong một thời gian dài nếu không ngừng nghiên cứu và phát triển.





Tham vọng trở thành doanh nghiệp toàn cầu





Năm ngoái, Koreel đạt doanh thu 24,3 tỷ won (22 triệu USD). Từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ với hai nhân viên khi mới thành lập, Koreel hiện đã có tới 100 nhân viên. Năm 2010, Koreel xây dựng nhà máy thứ hai tại thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) với diện tích mặt bằng 6.600 m2, nhờ không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, quản lý chất lượng sản phẩm một cách nghiêm ngặt, luôn giữ chữ tín, giao hàng đúng hẹn, trung thành với những điều nhỏ nhất, việc tưởng như đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Đó chính là cách để doanh nghiệp này trở thành nhà sản xuất lõi quấn dây công nghiệp số một Hàn Quốc. Ông Oh Hyun-kyu cho biết.





Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất thiết bị sạc cho máy bay. Tôi cho rằng xe điện sẽ thống trị thị trường tương lai, nên xúc tiến phát triển một bộ sạc nhanh. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu một sản phẩm khác dành cho cần cẩu hoạt động ở các cầu cảng. Mục tiêu của chúng tôi là đạt doanh thu 100 tỷ won (88,4 triệu USD) vào năm 2025, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hơn nữa, duy trì doanh nghiệp phát triển hơn 100 năm.