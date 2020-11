2020 OH MY GIRL ONLINE CONCERT [Winter Fairy Tale: The Lost Memory]

Thời gian: 22/11/2020

Địa điểm: phát sóng trực tuyến (live streaming)





Nhóm nhạc nữ Oh My Girl (OMG) sẽ tổ chức concert “Winter Fairy Tale: The Lost Memory” theo hình thức phát sóng trực tuyến vào lúc 5 giờ chiều ngày 22/11/2020 (giờ Hàn Quốc). Đây là buổi diễn đầu tiên của nhóm sau hơn hai năm kể từ khi gặp gỡ người hâm mộ qua concert “Fall Fairy Tales” hồi tháng 10/2018. Hoạt động với 7 thành viên, OMG gần đây đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số, đạt nhiều thành tích khủng nhờ siêu hit đình đám “Dolphin” và “Non Stop”.