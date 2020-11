Ca khúc “Dynamite” của BTS xếp thứ 9 bảng xếp hạng “Pop Songs” của Billboard

ⓒ Big Hit Entertainment

Theo công bố mới nhất của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) vào ngày 3/11 (giờ địa phương), ca khúc nhạc số “Dynamite” của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng “Pop songs”, tăng hai bậc so với một tuần trước.





“Pop Songs” là một trong những bảng xếp hạng của Billboard, thống kê 40 ca khúc nhạc Pop có lượt phát trên sóng của 160 đài phát thanh tại Mỹ nhiều nhất trong tuần.





Thành tích trên của BTS không chỉ phá kỷ lục của nhóm trước đó mà đây còn thứ bậc cao nhất mà một nghệ sĩ K-pop đạt được trên bảng xếp hạng “Pop Songs”. Trước đó, ca khúc “Boy With Luv” hợp tác cùng nữ nghệ sĩ Halsey, ca khúc chủ đề của album “MAP OF THE SOUL: PERSONA” (Tấm bản đồ tâm hồn: Bản ngã) phát hành hồi tháng 4 năm ngoái, từng đứng ở vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng này.





Tuần này, ca khúc “Dynamite” vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 (bao gồm các bài hát trên toàn thế giới) và “Billboard Global Excl. U.S” (bao gồm tất cả các lãnh thổ trừ Mỹ). Đồng thời, ca khúc này cũng được xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng “Billboard Hot 100”, và duy trì thứ bậc cao trên các bảng xếp hạng của Billboard như tăng hai bậc đứng vị thứ 18 bảng xếp hạng “Radio Songs”, thứ 3 bảng xếp hạng “Digital Song Sales”, thứ 2 bảng xếp hạng “Mexico Airplay”, thứ 16 “Canada Hot 100”.





Bên cạnh đó, các album của BTS vẫn giữ được thứ hạng cao trên “Billboard 200”, như album thứ tư “MAP OF THE SOUL : 7” (Tấm bản đồ tâm hồn: 7) phát hành hồi tháng 2 vừa qua đứng ở vị trí thứ 7, album “Skool Luv Affair” phát hành tháng 2/2014 đứng vị trí thứ 137 và album “LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’” ra mắt tháng 8/2018 xếp thứ 200.





BTS hiện vẫn là nghệ sĩ được yêu thích nhất mạng xã hội, 173 tuần liên tiếp có mặt trên bảng xếp hạng “Social 50” với 203 lần giành vị trí Quán quân. Không những thế, ca khúc “Dynamite” còn giữ vị trí thứ 8 “Global Top 50”, bảng xếp hạng mới nhất của Spotify, trang nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới.





Mặt khác, các chàng trai BTS đang có kế hoạch tung ra sản phẩm mới là album “BE (Deluxe Edition)” vào ngày 20/11 tới.