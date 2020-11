Nữ ca sĩ BoA phát hành album kỷ niệm tròn 20 năm debut trong tháng 12

ⓒ SM Entertainment

Công ty giải trí SM Entertainment ngày 5/11 thông báo nữ ca sĩ BoA sẽ comeback vào ngày 1/12 tới với album thứ 10 kỷ niệm tròn 20 năm ra mắt mang tên “BETTER”, gồm 11 ca khúc đa sắc thái.





Mỗi khi ra album mới, các ca khúc của BoA luôn trở nên hit nhờ phần âm nhạc được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phần vũ đạo hết sức độc đáo. Nhờ đó, nữ ca sĩ vẫn giữ vị thế cao nhất trong làng nhạc K-pop suốt 20 năm qua.





BoA chính thức debut vào năm 2000 khi chỉ vừa mới 14 tuổi, được biết đến với hàng loại các ca khúc làm nên tên tuổi như “No.1”, “Atlantis Princess”, “My Name”, “Garden In The Air”, “Waiting…”, “Destiny”, “Amazing Kiss”, “NEGA DOLA”, “Girls On Top”.





Ngoài hoạt động ca hát, BoA cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như “Âm mưu Athena: Nữ thần chiến tranh” của đài SBS, hay “Đợi chờ tình yêu” của đài KBS2. Tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ còn hoạt động với vai trò là giám khảo trong chương trình “The Voice of Korea”.





Người hâm mộ có thể đặt mua album thứ 10 “BETTER” của BoA trên các trang nhạc số trực tuyến hay trực tiếp tại cửa hàng từ ngày 5/11 tới.