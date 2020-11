GOT7 bất ngờ thông báo ra mắt album mới vào 30/11

ⓒ JYP Entertainment

Vào 0 giờ ngày 9/11, công ty giải trí JYP Entertainment đã công bố poster trên tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm nhạc nam đình đám GOT7, thông báo sự quay lại nhóm vào cuối tháng này.





Theo đó, GOT7 sẽ ra mắt album chính thức thứ 4 mang tên “Breath of Love: Last Piece” vào ngày 30/11 tới. Trước khi comeback, nhóm sẽ công bố ca khúc mới “Breath (You Make Me Breathe)” vào lúc 6 giờ tối ngày 23/11.





Đặc biệt, tiêu đề của ca khúc “Breath (You Make Me Breathe)” được cho là có sự liên kết với tên của album mới, thu hút sự tò mò của người hâm mộ về sản phẩm lần này của các chàng trai GOT7. Ngoài ra, thiết kế của poster cũng gây thích thú và kỳ vọng về concept mới của nhóm.





Album mới này còn thu hút sự quan tâm hơn bởi đây là album chính thức của GOT7 sau 2 năm kể từ khi nhóm phát hành album “Present: YOU” vào tháng 9 năm 2018.





Kể từ khi debut với mini album đầu tiên “Got it?” vào năm 2014, GOT7 vẫn chăm chỉ tham gia vào phần sáng tác phần lời và phần nhạc cho các ca khúc, thể hiện cá tính âm nhạc sâu sắc của nhóm.





Sản phẩm mới dự kiến sẽ một lần nữa “đánh cắp” trái tin người hâm mộ toàn cầu bởi nét cá tính riêng của bảy thành viên được gửi gắm trong đó.