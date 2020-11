Nhân vật : Lam

Xin chào các bạn thính giả đang theo dõi chuyên mục “Dốc bầu tâm sự”, mình tên Lam và hiện đang là du học sinh tại Seoul, Hàn Quốc. Mình sang Hàn được khoảng 1 năm thì dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống của mình từ đó cũng bị đảo lộn rất nhiều. Chắc không phải chỉ mỗi Lam mà rất nhiều bạn du học sinh cũng rơi vào tình trạng hoang mang tột độ khi dịch bệnh ập tới. Không được đi học, việc làm cũng khan hiếm hơn vì hàng quán làm ăn không còn như trước nữa nên không cần nhiều nhân viên, thậm chí có quán còn đóng cửa nên thực sự mà nói nhiều khi mình chỉ muốn bảo lưu để về Việt Nam, khi nào hết dịch thì quay lại. Bên cạnh những điểm bất cập đó thì mình phải công nhận rằng Hàn Quốc thực sự quản lý, khoanh vùng các ca nhiễm bệnh F0, F1, F2 rất nhanh và triệt để. Có lẽ đấy là lý do vì sao ở đây dù không cấm hoàn toàn các hoạt động ngoài xã hội như Việt Nam nhưng vẫn có thể kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Nói đến đây thì mình cũng chia sẻ luôn là mình đã từng nằm trong các đối tượng nghi nhiễm của COVID-19 tại Hàn, nhưng nhờ có sự chuyên nghiệp của chính phủ, các cơ quan quản lý dịch bệnh mà mình đã không trở thành mầm mống bệnh tật cho xã hội.





Chuyện là thế này, cách đây khoảng 2-3 tuần mình có đi ăn ở một quán mỳ Trung Quốc ở gần nhà, như mọi khi thì ăn xong mình cũng về nhà luôn và dĩ nhiên là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Cho đến 1 tuần sau, mình nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng của chiếc thẻ mà mình đang dùng, họ báo là lúc mấy giờ, ngày mấy, mình đã ăn ở quán nào và cùng ngày ở quán đấy có bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên yêu cầu mình phải gọi điện cho quán theo số điện thoại gửi bên dưới tin nhắn này. Lúc đấy mình hoang mang cực kì luôn vì vừa mới xin được việc, bây giờ nhỡ gọi cho quán xác nhận xong bị lôi đi cách ly phải nghỉ việc thì thôi xong luôn. Thời buổi nghèo khó, việc làm mãi mới kiếm được chẳng nhẽ bây giờ chỉ vì bị nghi ngờ tý thôi mà phải nghỉ thì đúng là số nhọ, với cả tự bản thân mình cũng thấy khỏe, có vấn đề gì đâu mà phải báo với người ta. Mình nằm nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại để nhận thức được vấn đề rằng nếu mình không có ý thức thì rất có thể mình sẽ là đại họa cho cả Seoul cũng như Hàn Quốc. Nhỡ mình bị nhiễm bệnh thì sẽ có rất nhiều người vô tội, đang ngày đêm vất vả vì COVID-19 phải chịu thiệt hại, bao công sức của những y bác sĩ sẽ đổ sông đổ bể mất. Vậy nên mình đã quyết định gọi cho quán để thông báo về sự có mặt của mình ngày hôm đó.





Lúc mình gọi cho quán thì quán còn cẩn thẩn kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình. Lý do vì sao họ biết được chính xác ngày giờ mình ăn ở đó để liên lạc với mình là vì mình thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thế nên tất cả thông tin của khách hàng đều có hết. Trong trường hợp cần thiết như là khoanh vùng những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 chẳng hạn, ngân hàng sẽ hỗ trợ để liên lạc với chủ thẻ, trong đó có mình. Thế nên lúc chủ quán gọi lại cho mình thì cẩn thận hỏi thông tin cá nhân của mình một lần nữa và thông báo là sẽ gửi thông tin ấy cho cơ sở y tế gần nhất để họ liên hệ với mình. Bên trung tâm y tế gọi hỏi mình là ăn khoảng mấy giờ ngày hôm ấy, có dấu hiệu gì như là ho, sốt hay gì không thì mình mới nói là không có. Họ bảo trong vòng 14 ngày kể từ ngày mình ăn ở quán, nếu như có bất cứ triệu chứng nào thì hãy gọi theo số của trung tâm y tế này để được xét nghiệm kịp thời, miễn phí nữa chứ. Sau khi kiểm tra kĩ càng các thông tin thì họ bảo là vì mình không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nên chỉ cần tự cách ly 14 ngày ở nhà, không phải đến khi tập trung, khi nào có dấu hiệu gì không ổn về sức khỏe thì gọi cho họ thôi. May quá, nhưng mà mình vẫn phải gọi điện xin nghỉ thêm 1 tuần nữa để tự cách ly ở nhà dù mới đi làm được có 2 tuần. Sợ bị đuổi việc lắm nhưng mà so với việc mình đi lây bệnh cho mọi người thì cũng chẳng là gì cả, quan trọng là tinh thần trách nhiệm với xã hội thôi.





Ở Hàn Quốc bây giờ đi vào hàng quán nào cũng phải check QR code (mã cá nhân) hoặc điền thông tin cá nhân. Trường hợp nhận được thông báo đã đến cùng ngày cùng địa điểm với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì nên tự giác khai báo với các cơ sở y tế, không được giấu nhẹm đi vì ngại phiền phức, như thế sẽ gây ảnh hưởng đến cả xã hội. Chưa kể là nếu bạn thanh toán bằng thẻ, cửa hàng sẽ có thông tin của bạn nên bạn đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn tránh, như vậy sẽ bị công an gọi lên làm việc, phạt tiền hoặc có thể nặng hơn nữa đấy. Nếu cơ thể có biểu hiện của bệnh thì nên gọi cho cơ sở y tế chứ không nên đến bệnh viện luôn, vì nếu bạn là người nhiễm bệnh, bạn sẽ lây cho rất nhiều người khác cùng đến khám hôm đó. Tốt nhất nên gọi cho đường dây nóng hỗ trợ về COVID-19 để giảm thiếu tối đa rủi ro, nguy cơ lây bệnh. Hãy là một công dân có ý thức, trách nhiệm để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 nhé.