Ca sĩ / Nhóm nhạc: CNBLUE (씨엔블루)

Tên album / Đĩa đơn: RE-CODE

Ngày phát hành: 17/11/2020

Ca khúc

과거 현재 미래 (Then, Now and Forever) (Quá khứ, hiện tại và tương lai) 오늘은 이만 (Till Then) (Hôm nay đến đây thôi) 없다 (In Time) (Không có) 추워졌네. (Winter Again.) (Trời trở lạnh rồi) Blue Stars

Giới thiệu

Sau gần 4 năm vắng bóng, ban nhạc CNBLUE đã trở lại với album mini “RE-CODE”, phát hành ngày 17/11 trên các trang nhạc số. Màn comeback lần này của nhóm mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với các fan bởi đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kể từ khi “cải tổ” đội hình, mà còn là album đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát của CNBLUE.

Tên album “RE-CODE” hàm chứa ý nghĩa xác định lại tên nhóm là “Code Name BLUE”, khẳng định tinh thần vững vàng, tư duy âm nhạc không bao giờ thay đổi bất kể thời gian. Ba thành viên Yong-hwa, Jung-shin và Min-hyuk giờ đây đã sẵn sàng trở lại, cùng nhau bước đi trên hành trình mới. Album gồm 5 bài hát, bao gồm bài hát chủ đề “과거 현재 미래” (Then, Now and Forever) (Quá khứ, hiện tại và tương lai). Đây là ca khúc chứa đựng những cảm xúc phức tạp của người ở lại khi phải đối mặt với khoảng trống của người đã ra đi. Thông qua album “RE-CODE”, CNBLUE đã chứng minh cho tất cả thấy sự tiến bộ, hoàn thiện hơn trong phong cách âm nhạc sau 10 năm hoạt động.