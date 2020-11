K-pop và triển vọng tiến xa tại Lễ trao giải Grammy diễn ra đầu năm sau

ⓒ Big Hit Entertainment, YG Entertainment

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), cơ quan chủ quản của giải Grammy, dự kiến sẽ công bố trực tuyến các đề cử cho Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Sự kiện công bố sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng ngày 24/11 (giờ miền Tây nước Mỹ).

Sau khi được công bố trong sự kiện trực tuyến, danh sách tất cả 84 đề cử cho các hạng mục sẽ được công bố trên trang web và tài khoản SNS của NARAS.

Người hâm mộ toàn cầu đang hết sức quan tâm liệu rằng các ứng cử viên của làng nhạc K-pop , trong đó có Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), có thể tiến xa hơn trong Lễ trao giải Grammy lần này hay không. Danh sách đề cử giải Grammy sắp tới chủ yếu là các sản phẩm được phát hành từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 8 năm nay.

Grammy là lễ trao giải danh giá nhất trong giới âm nhạc đại chúng của Mỹ, bởi tập trung vào thành tích âm nhạc hơn là sự nổi tiếng hay hiệu suất thương mại.

Truyền thông quốc tế hiện đang dự đoán danh sách được đề đề cử giải Grammy năm sau. Billboard dự đoán ca khúc “Dynamite” của BTS có thể được đề cử cho hạng mục “Bản thu âm của năm” (Record of the Year), một trong bốn giải thưởng lớn nhất của Grammy. Ngoài ra, BTS cũng có thể được đề cử cho hạng mục “Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất” (Best Pop Duo/Group Performance).

Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ BLACK PINK có khả năng sẽ được đề cử cho giải “Tân binh”. Gần đây, BLACK PINK đã có sự tăng trưởng vượt bậc, lần lượt lập các kỷ lục mới với các ca khúc đình đám như “How You Like That” và “Ice Cream”.