Tình hình dịch COVID-19 thế giới và Hàn Quốc

ⓒYONHAP News

Tính đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 60 triệu người. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc cũng đang trở nên hết sức phức tạp, số ca nhiễm mới tính đến 0 giờ ngày 26/11 đã lần đầu vượt ngưỡng 500 ca sau 8 tháng. Một điều đáng lo ngại hơn là Bắc bán cầu đang bước vào mùa đông, xu hướng lây lan COVID-19 trong và ngoài nước dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.





Trên 60 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn thế giới

Trang web Worldometer thống kê về dịch COVID-19 theo thời gian thực cho biết tính đến 11 giờ tối ngày 24/11 (8 giờ sáng ngày 25/11 giờ Hàn Quốc), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đạt 60.053.346 người, cán mốc 60 triệu ca 11 tháng kể từ sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được báo cáo về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 31/12 năm ngoái. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu mất 179 ngày để cán mốc 10 triệu người, 44 ngày để tăng lên 20 triệu ca, 38 ngày để tăng lên 30 triệu ca, 32 ngày để lên 40 triệu ca, 21 ngày để lên 50 triệu ca. Vậy nhưng, từ mức 50 triệu ca lên 60 triệu ca chỉ mất 16 ngày. Số ca nhiễm mới toàn cầu trong vòng một tuần trở lại đây đạt trung bình khoảng 590.000 ca/ngày, cao cấp gần 1,5 lần so với mức 410.000 người một tháng trước. Những số liệu trên đã thể hiện rõ đại dịch đang lây lan với tốc độ ngày một nhanh hơn. Xét theo quốc gia, Mỹ vẫn đứng đầu với 12.930.000 ca, tiếp theo là Ấn Độ 9.220.000 ca, Brazil 6.120.000 ca, Pháp 2.150.000, Nga 2.140.000 ca. Có tổng cộng 14 nước có trên 1 triệu ca nhiễm. Mỹ cũng là nước đứng đầu về số ca tử vong với 266.000 người. Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới là hơn 1.410.000 người.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc cũng đang gia tăng chóng mặt. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/11, Hàn Quốc khi nhận 583 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 553 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 30 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới đã tăng thêm hơn 200 người so với ngày hôm trước, lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 ca kể từ sau ngày 6/3, thời điểm bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ nhất. Bước vào tháng 11, số ca nhiễm mới lên xuống ở ngưỡng 100 ca/ngày, sau đó tăng lên ngưỡng 200 ca vào ngày 14/11, ngưỡng 300 ca vào ngày 18/11, sau đó giảm xuống mốc 200 ca trong ngày 23/11, rồi lại tiếp tục tăng lên mức 300 người, và đến nay tăng vọt lên ngưỡng 500 người.

Phân tích và đối phó

Xu hướng lây lan nhanh tại Hàn Quốc là do trên khắp cả nước đồng loạt phát sinh các vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới những địa điểm đời sống thường ngày của người dân như trường học, trung tâm dạy thêm, nhà thờ, viện dưỡng lão, phòng tắm hơi, quán bar, đơn vị quân đội, trại giam, phòng tập aerobic, các cuộc tụ tập quy mô nhỏ. Điều này cho thấy tốc độ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đang đi trước tốc độ điều tra dịch tễ học của cơ quan chức năng. Nhiều ý kiến lo ngại rằng làn sống lây nhiễm thứ ba lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với làn sóng lây nhiễm thứ nhất và thứ hai trước đó. Trong lần bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên tập trung ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang tháng 3 năm nay, hay làn sóng lây nhiễm thứ hai tập trung tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận hồi tháng 8 đều có điểm chung là các ca nhiễm phần lớn liên quan tới địa điểm, tổ chức, sự kiện quy mô lớn. Do đó, việc điều tra dịch tễ học tương đối dễ dàng hơn so với lần này. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đều đồng tình rằng Chính phủ Hàn Quốc cần xây dựng đối sách quyết liệt hơn nữa, như tiếp tục nâng mức giãn cách xã hội. Trên thực tế, xu hướng lây lan hiện nay đã gần đạt đủ yêu cầu để nâng từ mức giãn cách xã hội hiện đang ở mức 2 lên mức 2,5.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang tích cực yêu cầu người dân hạn chế tối đa các buổi tụ tập, hoạt động bên ngoài, tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch, đeo khẩu trang, quản lý vệ sinh cá nhân chặt chẽ.