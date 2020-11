Gói phim tài liệu của BTS được công chiếu độc quyền trên nền tảng Weverse

Vào ngày 26/11, thông qua công đồng người hâm mộ nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) trên nền tảng dành cho fan toàn cầu Weverse, công ty Big Hit Entertainment cho biết sẽ phát hành “Break the Silence: The Movie Commentary Package”. Đây là một trong những nội dung do Big Hit phát hành, bao gồm nhiều tập phim và câu chuyện hậu trường của BTS trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm.





Gói này bao gồm bộ phim tài liệu thứ tư của BTS “Break the Silence: The Movie” phát hành hồi tháng 9 vừa qua, và đoạn phim mà các thành viên của nhóm cùng ngồi xem lại bộ phim, chia sẻ cảm nghĩ với nhau. Nội dung sẽ được phát hành tuần tự độc quyền trên “BTS Weverse” bắt đầu từ ngày 16/12 tới.





“Break the Silence: The Movie” (VOD), là cảnh hậu trường và toàn bộ những khoảnh khắc đáng giá trải dài trong tour diễn thế giới “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF” của BTS, từ Sân vận động Wembley ở London (Anh), đến Los Angeles, Chicago, New York, Sao Paulo, Paris, Shizuoka, Osaka, Riyadh và Seoul.





Video bình luận về phim của các thành viên lần đầu được công bố thông qua hình thức phát trực tiếp trên BTS Weverse vào 10 giờ tối ngày 19/12 (giờ Hàn Quốc) và sau đó sẽ phát hành VOD từ ngày 21/12.





Công ty Big Hit Entertainment giải thích tình hình đại dịch COVID-19 khiến người hâm mộ khó có thể đến rạp, nên đơn vị này đã phát hành gói sản phẩm trên, giúp fan có thể tận hưởng cảm xúc và những lời nhận xét chân thành của các thành viên BTS một cách thoải mái hơn ở bất cứ đâu.