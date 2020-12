BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-pop có ca khúc cán mốc 300 triệu lượt streaming nhanh nhất trên Spotify

ⓒ YG Entertainment

Công ty YG Entertainment ngày 1/12 cho biết ca khúc “How You Like That” của nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng BLACKPINK gần đây đã đạt 300 triệu lượt phát trên nền tảng nghe nhạc toàn cầu Spotify, chỉ sau khoảng 145 ngày ra mắt. Đây là khoảng thời gian ngắn nhất để một nhóm nhạc K-pop nữ cán mốc 300 triệu lượt nghe trên Spotify từ trước đến nay.





Ngoài ra, đây cũng là ca khúc thứ ba của BLACKPKINK có hơn 300 triệu lượt streaming trên Spotify. Trước đó là “Kill This Love” đạt hơn 400 triệu lượt phát, và “Ddu-Du Ddu-Du” với hơn 300 triệu lượt. Tuy nhiên, “How You Like That” đạt thành tích còn ấn tượng hơn hai ca khúc trước về thời gian chạm mốc 300 triệu lượt streaming.





Cùng với “How You Like That”, ca khúc “Ice Cream” nằm trong album chính thức đầu tiên của các cô nàng Hắc Hường cũng đã đạt được 200 triệu lượt phát trên Spotify. “Lovesick Girls” và các ca khúc khác nằm trong album mới này cũng đã chạm mốc 100 triệu lượt phát, cho thấy được sức hút mãnh liệt của BLACKPINK trên toàn thế giới.





Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng vừa tiết lộ một dự án siêu lớn khi tung một video teaser về những bức ảnh các thành phố lớn trên thế giới chụp từ vệ tinh cùng với giờ của địa phương đó, được lồng với phần âm nhạc đặc trưng của BLACKPINK, khiến fan không khỏi kỳ vọng về đỉnh cao sự nghiệp của nhóm trong năm 2020 này.