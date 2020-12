Loạt phim Kingdom được tờ Thời báo New York chọn vào Top 10 chương trình truyền hình quốc tế hay nhất

Loạt phim truyền hình kinh dị viễn tưởng Hàn Quốc nổi tiếng được phát hành trên Nexfix “Kingdom” (Vương triều xác sống) đã hai năm liên tiếp được tờ Thời báo New York (Mỹ) bình chọn vào Top 10 chương trình truyền hình quốc tế hay nhất.





Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng của triều đại Joseon, nơi người chết sống dậy biến trần gian thành một địa ngục, bộ phim “Kingdom” mùa 2 miêu tả lòng tham mong muốn cướp lấy vương quyền của gia tộc nhà họ Jo cùng những cuộc chiến đẫm máu do Thái tử Lee Chang dẫn dắt để cứu người dân khỏi bệnh tật và triều đại khỏi âm mưu của nhà họ Cho.





Tờ Thời báo New York đánh giá “Kingdom” là tác phẩm đưa Hàn Quốc đi đầu trong thể loại phim hành động về “zombie” (xác sống). Đây là loạt phim có đề tài tươi mới, khi mùa 1 của phim được công chiếu đã tạo hiệu ứng vô cùng lớn trên toàn thế giới. Thậm chí, “Kingdom” mùa 2 ra mắt còn được sánh ngang với tác phẩm “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) hay “The Walking Dead”.





Mặt khác, bộ phim truyền hình của đài tvN Hàn Quốc được chiếu trên Netfix “It's Okay to Not Be Okay” (Điên thì có sao) cũng được đánh giá cao và lọt vào Top 10 chương trình truyền hình quốc tế hay nhất. Điều này đã chứng tỏ được sự yêu mến của khán giả điện ảnh thế giới đối với phim truyền hình của Hàn Quốc.