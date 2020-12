[Vietnam Reaction] 8Kpop #12 - I Can't Stop Me (Twice) 트둥이들의 첫 레트로팝 갬성

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- Đại tiệc VISUAL cùng các cô nàng Twice trưởng thành sau 5 năm debut.

- Trải nhiệm cảm giác mới lạ với một bản nhạc mang âm hưởng thập niên 1980 trên sân khấu hiện đại!

- Phát hiện một fan cuồng Sana ở KBS World Radio!





Click “Play” ngay để khám phá nhé các bạn!





Bản dịch lời bài hát I can't stop me (Twice):





[Lời ca]

Chuông báo đang vang lên Ring ring a ling

Mỗi khi chúng ta chạm ánh mắt nhau

Dù biết nhưng cuồng quay

Chúng ta lại mỗi ngày gần nhau hơn, em biết đã quá muộn rồi

Trong sâu thẳm trái tim chúng ta đều biết rõ mà

Chúng ta rồi sẽ vượt qua ranh giới mà thôi

Em muốn tự cảnh báo mình

Rằng em không được như vậy

Nhưng mỗi phút, mỗi giây, lòng em lại không kiềm chế được

Em mất kiểm soát rồi





[Điệp khúc]

Ánh đèn spotlight sân khấu vẫn dõi theo em

Càng chiếu sáng thì em lại càng bị hút vào bóng tối

Em nhìn thấy được kết cục và em biết nó không đúng

Em không thể dừng lại, không thể ngăn em được





Vạch đỏ vạch ra ngay trước mặt em

Em đã chạm ánh mắt anh đang ở phía bên kia

Em muốn được cảm nhận sự phấn khích tột độ

Em không thể dừng lại, không thể ngăn em được





I can't stop me, can't stop me

Em không thể dừng lại, không thể ngăn em được





Hãy nhắm mắt lại Yay a

Chỉ một lần thôi bất chấp những qui tắc

Giả vờ không biết đèn tắt rồi

Em không thể chịu đựng được nữa, em đánh mất bản thân mình





Giờ thì không thể quay lại nữa rồi

Chúng ta dần chìm sâu vào trong bóng tối

Thật quá phấn khích

Em sẽ nhắm mắt lại

Em tưởng như mình không thể quay lại được nữa

Em mất kiểm soát rồi





[Lặp lại điệp khúc]





Nguy kịch lắm rồi

Đây là một ca cấp cứu

Giúp em, hãy giúp em, ai đó hãy ngăn em lại

Bởi vì em biết rằng em không thể dừng bản thân mình lại

Em đã biết rõ câu trả lời rồi mà

Nhưng em vẫn bước đi

Em không muốn vậy

Dường như có một con người khác trong em





Em muốn nhưng không thể làm điều em muốn

Em ghét sự tộỗi lỗi

Em không thể ngăn em lại

Em không thể dừng lại, không thể ngăn em được





[Lặp lại điệp khúc]





Em không thể dừng lại, không thể ngăn em được