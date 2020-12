Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia concert cuối năm của Big Hig Entertainment

Sự kiện âm nhạc cuối năm “2021 NEW YEAR’S EVE LIVE presented by Weverse” do công ty Big Hit Entertainment tổ chức dự kiến diễn ra từ lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 31/12 tới tại sân khấu thuộc Trung tâm triễn lãm quốc tế KINTEX ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi.

Đây là sân khấu đầu tiên quy tụ các nghệ sĩ đến từ Big Hit Labels, tức gồm Big Hit Entertainment và các công ty con hay đơn vị hợp tác với Big Hit. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như nam DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Nhật Steve Aoki, nam ca nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Lauv và nữ ca sĩ người Mỹ Halsey.

Theo đó, các nghệ sĩ sẽ có các phần trình diễn âm nhạc và vũ đạo theo chủ đề chính của sự kiện là “We’re connected” (Chúng ta được kết nối). Được biết, chương trình được tổ chức dựa trên ý tưởng mang lại một “sân khấu kết nối toàn cầu”, nhằm truyền tải thông điệp an ủi và hy vọng đến người hâm mộ trên thế giới thông qua âm nhạc khi các cuộc gặp gỡ trực tiếp trở nên khó khăn hơn do đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, chương trình còn có sự kiện đếm ngược chào năm mới 2021 và sự kiện họp fan mang tên “MEET&GREET” được tổ chức theo hình thức trực tuyến để khán giả và người hâm mộ được gặp gỡ các nghệ sĩ ở phía sau sân khấu.

Mặt khác, Hanbin, thực tập sinh người Việt Nam thuộc công ty Belift Lab, từng lọt vào bán kết của chương trình sống còn “I-LAND” của đài Mnet, cũng sẽ góp mặt trong sự kiện “2021 NEW YEAR’S EVE LIVE” lần này.