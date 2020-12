BLACKPINK công bố video hợp tác với Đại sứ quán Anh tại Hàn Quốc kêu gọi bảo vệ môi trường

ⓒ YG Entertainment

Nhóm nhạc nữ thần tượng BLACKPINK ngày 9/12 đã công bố trên tài khoản chính thức mạng xã hội một đoạn video kêu gọi cộng đồng fan của nhóm hãy cùng nhau tìm hiểu về biến đổi khí có tựa đề “CALLING ALL BLINKS: CLIMATE ACTION IN YOUR AREA!”. Đây là dự án hợp tác của nhóm với Đại sứ quán Anh tại Hàn Quốc.

Các cô nàng BLACKPINK bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm về vấn đề biến đổi khí hậu bằng tình yêu đối với Trái đất này. Nhóm cũng nhắc đến sự biến mất dần của môi trường sống tự nhiên, và đề cập tới Hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Hội nghị COP26 có sự tham gia của lãnh đạo hơn 200 quốc gia nhằm thảo luận về các hành động cần thiết để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2021 tại Anh.

BLACKPINK nhận định biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu, tất cả mọi người cần phải hành động ngay để mang lại sự thay đổi, qua đó kêu gọi cộng đồng fan của nhóm tích cực hưởng ứng.

Đoạn phim do BLACKPINK và Đại sứ quán Anh tại Hàn Quốc hợp tác lần này dự kiến sẽ được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 2020 do Anh, Liên hợp quốc và Pháp đồng tổ chức.

Đại sứ Anh tại Hàn Quốc Simon Smith bày tỏ rất lấy làm vui vì được hợp tác cùng nhóm nhạc nữ BLACKPINK và công ty YG Entertainment, đồng thời hy vọng người hâm mộ nhóm nhạc trên toàn thế giới cùng tham gia vào hành trình gìn giữ Trái đất.

Năm nay, BLACKPINK đã khẳng định được vị thế là một nhóm nhạc nữ toàn cầu bằng những hoạt động sôi nổi. Album chính thức đầu tiên của nhóm “THE ALBUM” đã lần lượt xếp vị trí thứ hai bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng album chính thức ở Anh trong tuần đầu tiên phát hành. Đặc biệt, BLACKPINK hiện là nghệ sĩ đứng thứ hai thế giới có lượt người theo dõi nhiều nhất trên kênh Youtube với 54,3 triệu người.

Mặt khác, BLACKPINK hiện đang tất bật chuẩn bị cho concert trực tuyến mang tên “THE SHOW”. Đây là concert đầu tiên của nhóm sau khi phát hành album chính thức đầu tiên, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu.