Video vũ đạo ca khúc “As if it’s your last” của BLACKPINK cán mốc 200 triệu lượt xem trên

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 11/12 cho biết tính đến 7 giờ 14 phút tối một ngày trước, video vũ đạo của ca khúc “As if it’s your last” của nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng BLACKPINK đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên kênh Youtube.





BLACKPINK là nhóm nhạc duy nhất sở hữu không chỉ MV mà cả video vũ đạo ca khúc đạt trăm triệu lượt view. Thực tế, trong số tổng cộng 22 video đạt trăm triệu lượt xem của BLACKPINK trên kênh Youtube có tới 5 video vũ đạo đạt trên 200 triệu lượt view.





“As if it’s your last” của BLACKPINK phát hành vào tháng 6 năm 2017 là một ca khúc nhạc dance sôi động, ca từ lãng mạn cùng giai điệu gây nhiện. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc này đã lọt vào “Top 25 bài hát hát hay nhất mùa hè của năm trên Youtube” ở thời điểm đó. MV ca khúc cũng được bình chọn là video K-pop được yêu mến nhất năm 2017. Đặc biệt, dù đã phát hành được hơn ba năm, song MV “As if it’s your last” vẫn còn nhận được ưu ái từ người hâm mộ khi sắp sửa cán mốc 1 tỷ lượt xem.





Mặt khác, số lượng người theo dõi tài khoản nhóm nhạc BLACKPINK trên kênh Youtube vẫn gia tăng nhanh chóng, hiện đang vượt hơn 54,3 triệu người, giúp nhóm trở thành nghệ sĩ thứ hai thế giới có nhiều người theo dõi nhất trên Youtube sau nam ca sĩ Justin Bieber (Mỹ).





BLACKPINK đang khẳng định được vị thế của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu với những hoạt động tích cực trong năm nay. Các cô nàng Hắc Hường đã làm nên lịch sử cho một nhóm nhạc nữ K-pop với hàng loạt các sản phẩm như ca khúc “Sour Candy” hợp tác với nữ ca sỹ Lady Gaga phát hành tháng 5 vừa qua, cho đến ca khúc “How You Like That” ra mắt hồi tháng 6, “Ice Cream” hồi tháng 8 và gần đây nhất là album chính thức đầu tiên “THE ALBUM” phát hành vào tháng 10. Trong đó, “THE ALBUM” còn được xếp thứ 2 bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng album chính thức của Anh. Đồng thời, nhóm cũng nhận được hàng loạt các giải thưởng âm nhạc cuối năm.





BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên được nhận giải “Nhóm nhạc của năm” tại giải thưởng “Variety Hitmaker” diễn ra gần đây tại Mỹ, và giải “Nhóm nhạc được yêu thích toàn cầu” của “Boom Boom Awards 2020” do QQ Music (Trung Quốc) tổ chức. Ngoài ra, nhóm còn ẵm được hai giải thưởng lớn tại lễ trao giải “Melon Music Awards 2020” (MMA), ba giải thưởng tại “Mnet Asia Music Awards 2020” (MAMA).