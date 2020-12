Hàn Quốc đặt mua 44 triệu liều vắc-xin COVID-19

ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/12 đã mở cuộc họp Nội các, thông qua kế hoạch nhập vắc-xin COVID-19. Chính phủ cho biết đã đặt mua 44 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19, tương đương 88% tổng dân số, thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) và 4 hãng dược nước ngoài. Dự kiến vắc-xin sẽ được triển khai tiêm vào nửa cuối năm sau, bắt đầu từ đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế, người cao tuổi.

Hoàn tất đặt mua vắc-xin COVID-19

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết đã đặt mua 10 triệu liều vắc-xin COVID-19 từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế và 34 triệu liều đặt riêng với các hãng dược nước ngoài. Trong đó, có 10 triệu liều đặt từ công ty AstraZeneca (Anh), 10 triệu liều từ công ty Pfizer (Mỹ), 10 triệu liều từ công ty Moderna (Mỹ) và 4 triệu liều từ công ty Janssen (Bỉ). Các vắc-xin này bao gồm cả loại chỉ cần tiêm một lần và loại cần tiêm làm hai lần. Hiện tại, Chính phủ đã hoàn tất ký kết hợp đồng với hãng AstraZeneca, ký kết các văn bản thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý như cam kết cung cấp vắc-xin với các hãng còn lại. Dự kiến hợp đồng chính thức với ba hãng dược này sẽ được ký kết trong tháng 12. Mặt khác, Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế đã đề xuất cung cấp vắc-xin mà Seoul đặt mua bằng sản phẩm của hãng AstraZeneca, Pfizer và Sanofi (Pháp), và Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý với đề xuất này.

COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vắc-xin cho 20% dân số thế giới.

Quá trình đàm phán

Như vậy, quá trình đàm phán đặt mua vắc-xin COVID-19 đã được hoàn tất sau 6 tháng kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc lập ra nhóm chuyên trách đàm phán mua vắc-xin. Ban đầu, Seoul đặt mục tiêu mua 30 triệu liều vắc-xin, tương đương 60% dân số, xét tới khả năng hình thành được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên gần đây, Chính phủ quyết định tăng số liều vắc-xin đặt mua lên 44 triệu liều. Về điều này, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo giải thích hiện tại, vắc-xin COVID 19 vẫn chưa được hoàn tất phát triển, ngoài ra còn có rủi ro vắc-xin sẽ gây ra tác dụng phụ. Do vậy, Chính phủ quyết định nhập nhiều vắc-xin hơn so với mục tiêu ban đầu.

Tuy nhiên, Chính phủ quyết định không công khai giá mua vắc-xin với lý do điều này có thể ảnh hưởng tới hợp đồng ký kết cuối cùng, và chỉ tiết lộ rằng giá vắc-xin của hãng AstraZeneca và Janssen thì “khá phải chăng, còn vắc-xin của hãng Pfizer và Moderna thì khá cao”. Về việc một số ý kiến cho rằng Hàn Quốc đã mua vắc-xin muộn hơn so với các nước lớn khác, Chính phủ giải thích rằng điều này là không thể tránh khỏi bởi phải hết sức thận trọng để kiểm chứng về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Ngoài ra, việc Chính phủ quyết định nhập 4 loại vắc-xin khác nhau về nguyên lý sản xuất, số lần tiêm, giá cả, phương pháp phân phối, tiến độ phát triển, là nhằm giảm thiểu tối đa tính bất ổn và rủi ro liên quan tới vắc-xin.

Thời điểm nhập vắc-xin và kế hoạch tiêm chủng

Dự kiến các loại vắc-xin đã đặt mua sẽ được nhập vào Hàn Quốc vào khoảng tháng 2 và tháng 3 năm sau theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ sản phẩm nào sẽ được nhập trước. Ngoài ra, cũng chưa thể rõ về thời gian tiêm chủng. Dù Hàn Quốc đảm bảo được vắc-xin đi chăng nữa thì vẫn phải hết sức thận trọng khi tiến hành tiêm cho người dân. Do vậy, dự kiến việc tiêm chủng chính thức sẽ được thực hiện vào nửa cuối năm sau. Bộ trưởng Y tế và phúc lợi cũng kỳ vọng thuốc điều trị sản xuất trong nước sẽ được thương mại hóa vào đầu năm sau, giúp điều trị sớm COVID-19, củng cố vững chắc hệ thống phòng dịch của Hàn Quốc.