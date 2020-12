Liệu ngày ấy em có thấy ổn hơn? (Lee Ye-joon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Lee Ye-joon (이예준)

Tên album / Đĩa đơn: Liệu ngày ấy em có thấy ổn hơn? (그날에 나는 맘이 편했을까)

Ngày phát hành: 03/12/2020

Ca khúc

그날에 나는 맘이 편했을까 (Liệu ngày ấy em có thấy ổn hơn?) 그날에 나는 맘이 편했을까 (Inst.) (Liệu ngày ấy em có thấy ổn hơn?) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Ngày 3/12, nữ ca sĩ Lee Ye-joon đã phát hành đĩa đơn “Liệu ngày ấy em có thấy ổn hơn” (On That Day), lấy đi nước mắt người nghe bằng nỗi buồn giằng xé tâm can của người con gái khi chia tay.

Ca khúc là nỗi lòng của cô gái cô đơn, tuyệt vọng trong tình yêu. Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi khi chia tay nhưng người yêu cô lại luôn chọn cách im lặng với những điếu thuốc, để cô một mình rơi nước mắt mà không một lời hỏi han. Cuối cùng thì người con gái ấy cũng buộc phải tạo ra lý do để bạn trai rời bỏ cô mà đi. Có lẽ vì trong lòng còn yêu, không đủ dũng khí nói câu chia tay nên mới phải đến mức đường cùng, tự tay đẩy người mình yêu ra xa. Giọng hát của Lee Ye-joon đã truyền tải trọn vẹn nỗi buồn cô đơn của cô gái trong bài hát, mang đến cho người nghe cảm giác thấu hiểu, đồng cảm.