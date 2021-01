Arin của Oh My Girl quyên tặng áo giữ nhiệt cho những hoàn cảnh khó khăn

ⓒ YONHAP News

Ngày 20/1 vừa qua, thành viên Arin của nhóm nhạc nữ Oh My Girl (OMG) đã quyên tặng vật phẩm có trị giá khoảng 10 triệu won (hơn 9.000 USD) cho những tầng lớp yếu thế có thu nhập thấp như người già neo đơn thông qua Quỹ quyên góp cộng đồng Hàn Quốc (Community Chest of Korea).

Cụ thể, Arin đã góp 563 chiếc áo giữ nhiệt với hy vọng mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.

Đại diện của Quỹ quyên góp cộng đồng Hàn Quốc cho biết sẽ trao những chiếc áo do Arin quyên tặng đến những người dân đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, cũng như những hoàn cảnh đang phải chật vật với cái rét của mùa đông.

Hiện tại, Arin đang hoạt động với vai trò là MC chương trình “Music Bank” của KBS 2TV. Cô nàng còn thu hút sự chú ý nhờ vai nữ chính trong web drama “Girl’s World” của tvN D trong năm ngoái.