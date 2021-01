Thể loại: Pop rock, folk rock, ballad

Công ty quản lý: Magic Strawberry Sound

Hoạt động từ: 2010

Tham gia cùng: Starship Planet





10cm là ban nhạc với đội hình gốc gồm hai thành viên là Kwon Jung-yeol và Yoon Cheol-jong. Năm 2017, Yoon Cheol-jong đã rời nhóm vì bê bối sử dụng cần sa, 10cm vẫn tiếp tục hoạt động với chỉ mỗi một thành viên Kwon Jung-yeol. Nhóm lần đầu ra mắt với single "Americano" vào năm 2010 và đã phát hành album chính thức đầu tiên mang tên "1.0" vào năm 2011.





Studio Albums

4.0 (Hoàn chỉnh, 2017)

3.0 (Hoàn chỉnh, 2014)

2.0 (Hoàn chỉnh, 2012)

1.0 (Hoàn chỉnh, 2011)





EPs & Singles

Before Our Night is Over (single, 2021)

Breath (single, 2020)

Tight (single, 2020)

Do You Think of Me? (single, 2019)

However (single, 2019)

Mattress (single, 2018)

Bye Babe (single, 2017)

Help (single, 2017)

That Five Minutes (single, 2016)

I Really Like You (single, 2016)

What is Spring?? (single, 2016)

October Rain (single, 2016)

Hug Song (single, 2013)

Earthling? (single, 2013)

The 2nd EP (EP, 2013)

Love is Blooming (single, 2012)

Sorrow (single, 2012)

Motorcycle guitar Ride (single, 2011)

Americano (single, 2010)

The First EP (EP, 2010)