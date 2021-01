Salin – nhà phát triển nền tảng dịch vụ cảm nhận thực tế 5G

ⓒ SALIN

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Salin, nhà phát triển nền tảng dịch vụ cảm nhận thực tế không tiếp xúc trực tiếp dựa trên mạng di động thế hế thứ 5 (5G).





Giám đốc Kim Jae-hyun của Salin từng dẫn dắt nhiều dự án liên quan đến sản phẩm video, truyền hình kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Anh và Mỹ trong hơn 10 năm. Với mong muốn tự phát triển và sản xuất các sản phẩm phần mềm, ông đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Chứng kiến mọi người thường thưởng thức các dịch vụ truyền hình giao thức internet (IPTV), truyền hình cáp nhưng dần chuyển sang dịch vụ trên thiết bị di động, sự chuyển đổi từ xem các kênh truyền hình mặt đất trên TV sang các thiết bị di động đi cùng các bộ giải mã set-top-box cho đến các dịch vụ truyền hình over-the-top (OTT) có trả phí trên nền tảng internet, ông Kim Jae-hyun dự đoán trước về sự xuất hiện của kỷ nguyên mới khi mọi người thưởng thức nội dung video và phát sóng bằng thiết bị thực tế ảo (VR). Với niềm tin giúp mọi người ở những địa điểm khác nhau có thể xem và thưởng thức nội dung giải trí cùng lúc, Giám đốc Kim Jae-hyun đã thành lập nên công ty Salin. Bắt đầu với một giải pháp cho phép đa người dùng xem nội dung qua các thiết bị tăng cường thực tế ảo (AR) và thực tế ảo (VR), Salin đã tiến thêm một bước, nghiên cứu một giải pháp cho phép nhiều người dùng tham gia vào các hoạt động giống nhau trong không gian thực tế 3D. Giải pháp này giúp mang lại cảm giác chân thực cho người dùng khi thực hiện các hoạt động trực tuyến như họp, xem thể thao từ xa. Giám đốc Kim Jae-hyun của công ty Salin cho biết.





Giao tiếp qua không gian ảo trong thời đại dịch COVID-19





Đại dịch COVID-19 đã mở ra cơ hội cho việc sử dụng dịch vụ trực tuyến tại doanh nghiệp và trường học. Những người tham dự các cuộc họp trực tuyến cảm thấy gần gũi hơn so với nói chuyện điện thoại thông thường, có thể biểu lộ cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Trên thực tế, nhiều người than phiền rằng họp trực tuyến mệt mỏi hơn họp trực tiếp. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp trải nghiệm phong phú hơn cho người dùng so với họp trực tuyến thông thường, tuy vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển công nghệ để mang lại cảm giác chân thực cho người dùng, trong một thế giới ảo sống động, giàu tương tác hơn.





Công nghệ của Salin được sử dụng tại công ty SoftBank





Salin đã phát triển dịch vụ trọng tâm có tên Epic Live, một nền tảng truyền thông đa dạng. Là phương tiện truyền thông thế hệ mới, đây là giải pháp truyền thông tái tạo chân thực nhất môi trường thực, mang lại trải nghiệm sống động và thực tế hơn so với các phương tiện truyền thông hiện tại. Epic Live cho phép các nhà khai thác dịch vụ truyền thông, cung cấp các chương trình phát sóng trực tiếp độ nét cực cao về các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao từ nhiều góc độ khác nhau, giúp người xem có được trải nghiệm chân thực như đang có mặt trực tiếp. Salin đã được chọn là doanh nghiệp ưu tú trong Chương trình đổi mới của gã khổng lồ công nghệ SoftBank (Nhật Bản) năm 2018, một sự ghi nhận công nghệ đáng kể dành cho nỗ lực của doanh nghiệp này. Ông Kim Jae-hyun bật mí.





Dịch vụ của Salin có thể kích hoạt bằng mạng 5G, đồng bộ hóa dữ liệu giữa người dùng và máy chủ của chúng tôi. Đây là thế mạnh của Salin, và công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế. Theo tôi biết, một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng cung cấp tính năng tương tự. Nhưng Salin là công ty Hàn Quốc duy nhất hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc các dịch vụ khác để cung cấp bộ công cụ (tool kit) tự phát triển phần mềm.





Dịch vụ không tiếp xúc lên ngôi nhờ dịch COVID-19





Dẫn: Salin đang tích cực khám phá thị trường nước ngoài. Năm ngoái, công ty đã khai trương dịch vụ của mình tại Nhật Bản và cũng đã ký hợp đồng với một công ty của Thái Lan. Tương tự nhiều doanh nghiệp khác, Salin cũng đối mặt với nhiều thách thức từ đại dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp này đã biến khủng hoảng thành cơ hội. Ông Kim Jae-hyun chia sẻ.





Khi chúng tôi phát triển các giải pháp truy cập không tiếp xúc hoặc từ xa, chúng tôi không dự đoán trước được diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay. Khi cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đầu năm ngoái, các cuộc thương thảo với các đối tác ở Ả-rập Xê-út, Brazil và Tây Ban Nha bị chấm dứt hoàn toàn do những dự án này của các công ty trên buộc phải đóng cửa. Nhưng đại dịch kéo dài đã khiến nhu cầu gia tăng ở nhiều lĩnh vực như học trực tuyến, các dịch vụ không tiếp xúc trực tiếp sử dụng công nghệ của chúng tôi. Dù hiện đang được hưởng lợi từ nhu cầu mới, song chúng tôi đã thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong nửa đầu năm ngoái.





Cùng đội ngũ nhân viên phát triển, nuôi dưỡng tài năng





Vượt qua khủng hoảng, Salin đã có một bước tiến nhảy vọt. Doanh nghiệp đã phát triển một công cụ liên quan, được sử dụng để xây dựng môi trường thực tế ảo mở rộng (XR) như học tập ảo nhiều người dùng, hội nghị và triển lãm. Trước đây, Salin cũng phải sử dụng công nghệ của các công ty Bắc Mỹ hoặc châu Âu khi đại dịch bùng phát, nhưng cảm thấy khá bất tiện do thiếu tương thích với môi trường nội địa. Hiện nay, hệ thống đã được phát triển tại Hàn Quốc, giúp người dùng thuận tiện hơn. Công ty đã thêm các tính năng liên lạc thời gian thực như trò chuyện và tin nhắn văn bản vào hệ thống mới. Các công ty và tổ chức ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tích cực sử dụng các dịch vụ nội địa. Salin cũng cam kết luôn phát triển và đổi mới công nghệ, thúc đẩy các giải pháp XR “made in Korea”, hướng đến thị trường toàn cầu. Salin hiện đang sở hữu môi trường doanh nghiệp đặc biệt, đoàn kết nhân viên cùng hướng tới mục tiêu chung. Giám đốc Kim Jae-hyun chia sẻ.





Công ty đã tạo nên thành quả, đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân viên, bao gồm cả tôi. Đặc biệt những người có công sẽ được thưởng xứng đáng. Nếu các nhân viên đưa ra ý tưởng sáng tạo riêng, họ có thể tách nhóm và tiến hành kinh doanh riêng. Với nhân viên, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng họ có thể lựa chọn làm việc tại Salin, hoặc chuyển sang một công ty lớn hơn nếu cần thiết, và công ty cũng sẵn sàng chào đón họ trở lại. Chúng tôi hy vọng giúp nhân viên phát triển, sẵn sàng công hiến tới khi 70 tuổi, miễn là họ tiếp tục mong muốn như vậy, nhằm tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời. Đây là mục tiêu lớn nhất của Salin.





Dẫn: Đại dịch COVID-19 đã khiến các dịch vụ không tiếp xúc trực tiếp bùng nổ. Salin đang nỗ lực phát triển để trở thành nền tảng cung cấp các dịch vụ phong phú, đại diện cho châu Á, dẫn đầu thị trường, mang lại trải nghiệm mới mẻ, sống động trong cuộc sống thường nhật.