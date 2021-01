Các tổ chức quốc tế nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021

ⓒYONHAP News, Getty Images Bank

Trong năm 2020, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1%, được đánh giá là đã “phòng thủ tốt” trước dịch COVID-19. Nhiều ngân hàng đầu tư lớn và tổ chức nghiên cứu quốc tế đang lần lượt nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Seoul trong năm nay. Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), trong số 6 ngân hàng đầu tư và một tổ chức nghiên cứu quốc tế, có ba nơi nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay từ 0,1-0,3%. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nâng 0,2%.

Nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm 2021

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết có 6 trên 7 tổ chức nước ngoài ra báo cáo đề cập tới tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 của Hàn Quốc. Trong đó, một nửa nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng, nửa còn lại giữ nguyên dự báo hiện hành. Các tổ chức này dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 2,7% đến 5% trong năm nay. Trước đó, 9 ngân hàng đầu tư quốc tế như Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2021 bình quân là 3,4%, tăng 0,1% so với dự báo một tháng trước. Quỹ tiền tệ quốc tế trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới sửa đổi (World Economic Outlook update) công bố ngày 26/1 cũng nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay từ mức 2,9% lên 3,1%. Mức 3,1% bằng với mức dự đoán của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), thấp hơn mức 3,3% của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), nhưng cao hơn triển vọng mà Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra là 2,8%. Ngoài ra, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,5% trong năm nay, cao hơn 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Tình hình kinh tế Hàn Quốc năm 2020

Việc các tổ chức quốc tế nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng là bởi dù tăng trưởng âm trong năm ngoái, song kinh tế Hàn Quốc vẫn được đánh giá đã đạt “thành tích tốt” trong bối cảnh kinh tế thế giới chao đảo vì COVID-19 trong suốt năm 2020. Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/1 công bố tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế quý IV/2020 của Hàn Quốc đạt 1,1%. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng GDP cả năm 2020 của Hàn Quốc là -1%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 22 năm, GDP của Hàn Quốc tăng trưởng âm, kể từ sau mức tăng trưởng -5,1% năm 1998, thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp thứ ba trong lịch sử, bao gồm cả lần tăng trưởng -1,6% năm 1980.

Tỷ lệ tăng trưởng quý IV/2020 của Hàn Quốc cao hơn 0,7% so với dự báo bình quân của 18 tổ chức phân tích lớn. Tỷ lệ tăng trưởng cả năm 2020 của Seoul cao hơn một chút so với mức dự báo bình quân -1,1% của các tổ chức nước ngoài. Cơ quan phân tích kinh tế Capital Economics của Anh, Ngân hàng Bank of America đánh giá đây là một thành tích vượt bậc nếu so với các quốc gia khác trong bối cảnh kinh tế thế giới sa vào vũng lầy suy thoái.

Ý nghĩa và triển vọng

Kinh tế Hàn Quốc có thể phòng ngự tốt trước dịch COVID-19 là nhờ công tác phòng dịch tương đối thành công và xu hướng hồi phục của xuất khẩu. Thêm vào đó phải kể tới tinh thần tự giác tuân thủ quy tắc phòng dịch và sự phối hợp tích cực của người dân. Việc kinh tế tăng trưởng âm trong bối cảnh xảy ra đại dịch toàn cầu là điều bất khả kháng, nhưng trong khi các nước phát triển lớn như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu tăng trưởng từ -3% đến -10%, thì mức tăng trưởng âm của Hàn Quốc vẫn tương đối khả quan. Xuất khẩu sau một thời gian giảm đã bắt đầu quay lại đà tăng từ tháng 9 năm ngoái. Kinh tế Hàn Quốc cũng đã tăng trưởng dương trở lại trong quý III và quý IV, sau khi tăng trưởng âm trong quý II.

Mặc dù các tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021, song vẫn còn tồn tại nhiều lo ngại. Xuất khẩu đang chống đỡ cho nền kinh tế, nhưng kim ngạch xuất khẩu giữa các ngành lại có sự cách biệt lớn. Cùng với đó là tiêu thụ nội địa đình trệ, tình hình tuyển dụng có chiều hướng xấu đi. Trên thực tế, thị trường tuyển dụng vẫn chưa có tín hiệu khả quan, nên một số ý kiến thận trọng cho rằng tiêu thụ nội địa sẽ khó có thể hồi phục mạnh cho tới khi hình thành được miễn dịch cộng đồng với COVID-19.