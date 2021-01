NCSoft ra mắt nền tảng giải trí K-pop toàn cầu mới “Universe”

Nền tảng giải trí K-pop toàn cầu “Universe” của công ty NCSoft đã được ra mắt đồng thời tại 134 quốc gia và vùng lãnh thổ vào ngày 28/1.





Universe là một nền tảng gộp tất cả trong một (All-in-one), giúp người dùng có thể thực hiện các hoạt động fandom đa dạng cả hình thức trực tuyến và ngoại tuyến trên các thiết bị di động. Đây là dự án do công ty NCSoft phát triển dựa trên thông điệp dành cho người hâm mộ với nghệ sĩ (For Fans, With Artists), kết hợp giữa công nghệ thông tin và nội dung văn hóa giải trí.





The đó, Universe sẽ bắt đầu công bố nhiều nội dung gốc có sự tham gia của 11 nhóm nghệ sĩ gồm Kang Daniel, Monsta X. Nội dung đầu tiên trên ứng dụng Universe là MV “D-D-Dance” có sự tham gia của IZ*ONE đã được đăng tải độc quyền vào 6 giờ chiều cùng ngày.





Universe sẽ cung cấp các nội dung độc quyền như MV, tin tức giải trí, ảnh nghệ sĩ, radio; là không gian để người hâm mộ và nghệ sĩ có thể giao tiếp với nhau (Fan Network Service-FNS); cung cấp chức năng hoạt động cho fandom như sáng tạo và chia sẻ nội dung liên quan đến nghệ sĩ.





Trên nền tảng này, người dùng có thể nhận tin nhắn do nghệ sĩ trực tiếp gửi, hoặc nhận cuộc gọi vào thời điểm và tình huống mong muốn bằng giọng nói của trí tuệ nhân tạo (AI) có sự tham gia phát triển của các nghệ sĩ, sử dụng chức năng Studio để chế tác các MV sử dụng các nhân vật được tạo ra có sự tham gia của các nghệ sĩ.