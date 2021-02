Epik High Is Here 上 (EPIK HIGH)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: EPIK HIGH (에픽하이)

Tên album / Đĩa đơn: Epik High Is Here 上

Ngày phát hành: 18/01/2021

Ca khúc

Lesson Zero Rosario (Feat. CL, ZICO) (Hợp tác cùng CL, ZICO) 내 얘기 같아 (Feat. 헤이즈) (Tựa câu chuyện của tôi) (Hợp tác cùnt HEIZE) 수상소감 (Feat. B.I) (Cảm nghĩ khi nhận giải) (Hợp tác cùng B.I) Leica (Feat. 김사월) (Hợp tác cùng Kim Sa-wol) 정당방위 (Feat. 우원재, 넉살, 창모) (Phòng vệ chính đáng) (Hợp tác cùng Woo Won-jae, Nucksal, Changmo) True Crime (Feat. Miso) (Hợp tác cùng Miso) Social Distance 16 End of the World (Feat. GSoul) (Hợp tác cùng GSoul) Wish You Were

Giới thiệu

Ngày 18/1, Epik High đã phát hành album full mới nhất mang tên “Epik High Is Here 上” và MV hai ca khúc chủ đề “Rosario” (hợp tác cùng CL, ZICO) và “Tựa câu chuyện của tôi” (hợp tác cùng HEIZE). Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nhóm sau hơn 1 năm 10 tháng vắng bóng trên đường đua âm nhạc kể từ album “sleepless in __________” công bố vào tháng 3 năm ngoái.

Album có tổng cộng 10 ca khúc, hợp tác cùng 10 nghệ sĩ Hip-hop như Zico, Nucksal, Changmo, Heize, CL và cả cựu trưởng nhóm B.I của IKON. Bên cạnh âm nhạc chất lượng, album còn mang đến thông điệp vô cùng ý nghĩa: “Giữa những nỗi buồn không có kết thúc, Epik High sẽ ở đây bên bạn”. Không ủ rũ, không yếu đuối, Epik High sẽ kéo người nghe ra khỏi nơi tăm tối đầy đau khổ, tuyệt vọng bằng năng lượng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần “SWAG”, đúng chuẩn “anh lớn” của giới Hip-hop.