TREASURE tham gia show âm nhạc “You Hee-yeol's Sketchbook” của KBS2

Theo công ty quản lý YG Entertainment, nhóm nhạc nam TREASURE tham gia ghi hình cho chương trình “You Hee-yeol's Sketchbook” (Quyển phác thảo của You Hee-yeol) của kênh KBS2 vào ngày 2/2, cho số phát sóng ngày 5/2.

Việc một nhóm tân binh mới ra mắt chỉ được nửa năm tham gia show “You Hee-yeol's Sketchbook” là khá hiếm, bởi đây là sân khấu đòi hỏi kỹ năng và năng lực biểu diễn vượt trội, yêu cầu thỏa mãn cả 5 giác quan của khán thính giả. Trên thực tế, có nhiều nhóm nhạc mới debut từng trình diễn trên show “You Hee-yeol's Sketchbook” đã trở thành những ngôi sao hàng đầu.

Cuộc trò chuyện giữa người dẫn dắt chương trình You Hee-yeol và 12 thành viên của TREASURE đang hết sức được kỳ vọng. Đặc biệt là cuộc hội ngộ giữa You Hee-yeol với giọng ca chính Bang Ye-dam của TREASURE cũng thu hút sự quan tâm. Trước khi debut với tư cách thành viên nhóm TREASURE, ca khúc solo của Bang Ye-dam mang tên “WAYO” từng nhận được lời khen ngợi hết mực từ You Hee-yeol.

Dưới sự quản lý chiến lược của YG, nhóm nhạc TREASURE đã đạt được những thành tích ngưỡng mộ, tiêu thụ tổng cộng 1 triệu bản album bán ra cho series album “THE FIRST STEP” được nhóm phát hành kể từ khi debut vào tháng 8 năm ngoái đến nay.

Ngoài ra, TREASURE còn ẵm hàng loạt giải tân binh tại các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ như “Giải nghệ sĩ châu Á 2020”, “Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet 2020”, “Giải thưởng đĩa vàng lần thứ 35”, “Giải thưởng âm nhạc Seoul lần thứ 30”.

TREASURE hiện đang có kế hoạch debut tại Nhật Bản vào ngày 31/3 sắp tới, chính thức tấn công vào thị trường âm nhạc toàn cầu.