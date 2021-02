Phim “Minari” được đề cử ba hạng mục giải Hiệp hội diễn viên Mỹ

ⓒ YONHAP News

Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) ngày 4/2 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải SAG lần thứ 27.





Theo đó, phim điện ảnh “Minari” của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung đã được đề cử ở ba hạng mục, gồm giải thưởng cao nhất là “Dàn diễn viên xuất sắc nhất”, và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.





“Minari” là tác phẩm tự truyện của đạo diễn Lee Isaac Chung, kể về câu chuyện của một gia đình người Hàn tới định cư tại Mỹ những năm 1980.





Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có một nữ diễn viên được đề cử cho giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của giải Hiệp hội diễn viên Mỹ, với vai diễn trong “Minari” của nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung. Các đối thủ cạnh tranh với nữ diễn viên người Hàn ở hạng mục này là Maria Bakalova (Bulgaria) với vai diễn trong phim “Borat Subsequent Moviefilm”, Glenn Close (Mỹ) trong phim “Hillbilly Elegy”, Olivia Colman (Anh) trong “The Father” và Helena Zengel (Đức) trong phim “News of the World”.





Một điểm đáng chú ý nữa là nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun đã được đề cử ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn trong phim “Minari”.





Trong khi đó, “Minari” sẽ cạnh tranh giải “Dàn diễn viên xuất sắc nhất” với 4 bộ phim khác là “Da 5 Bloods” của đạo diễn Spike Lee, “Ma Rainey's Black Bottom” của đạo diễn George Wolfe, “One Night in Miami” của đạo diễn Regina King, và phim “The Trial of the Chicago 7” của đạo diễn Aaron Sorkin.





Lễ trao giải Hiệp hội diễn viên Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 4/4 (giờ địa phương) bằng hình thức trực tuyến, do xét đến tình hình đại dịch COVID-19.





Trước đó, phim “Minari” đã được đề cử cho giải Quả cầu vàng lần thứ 78 của Mỹ ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”, nhưng đáng tiếc là nữ diễn viên Youn Yuh-jung không được đề cử cho giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.