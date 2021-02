Bắc Triều Tiên vẫn phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo trong năm ngoái

ⓒYONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 8/2 (giờ địa phương) đưa tin nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc báo cáo cho biết trong năm 2020, miền Bắc vẫn duy trì và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bằng số tiền hơn 300 triệu USD kiếm được từ các vụ tấn công mạng.

Phát triển hạt nhân

Nội dung trọng tâm trong báo cáo trên là Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển hạt nhân, vi phạm lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Báo cáo cho biết Bình Nhưỡng đã sản xuất vật chất phân hạch hạt nhân, duy trì hoạt động cơ sở hạt nhân, nâng cấp hạ tầng tên lửa đạn đạo. Miền Bắc còn có kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ từ nước ngoài cho các chương trình phát triển này. Ngoài ra, qua nhiều lần duyệt binh trong năm ngoái, miền Bắc gây chú ý về hệ thống tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Trong năm ngoái, nước này không thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa, tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng lại tuyên bố về việc chuẩn bị thử nghiệm và sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, phát triển vũ khí chiến thuật. Về bãi thử hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong), mặc dù Bắc Triều Tiên đã cho nổ đường hầm tại cơ sở này vào năm 2018, nhưng vẫn đang duy trì nhân lực tại đây. Báo cáo nhận định vẫn chưa rõ miền Bắc đã đạt tới công nghệ đưa tên lửa đạn đạo quay trở lại bầu khí quyển hay chưa.

Hợp tác Triều-Iran và tấn công mạng

Báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục hợp tác với Iran để phát triển tên lửa tầm xa, như nhập các phụ tùng quan trọng cho tên lửa. Sự hợp tác giữa hai nước để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, không phải là nội dung mới. Hãng tin Bloomberg của Mỹ gần đây đưa tin Bắc Triều Tiên hợp tác với Viện nghiên cứu “Shahid Haj Ali Movahed” của Iran để phát triển công nghệ, đồng thời còn xuất khẩu cả vật phẩm cho Iran. Về phần mình, Iran phản bác kết quả điều tra này là dựa trên thông tin giả và dữ liệu đã bị thao túng. Báo cáo cũng phân tích miền Bắc tấn công mạng vào các tổ chức tài chính, sàn giao dịch tiền ảo quốc tế để đánh cắp tiền, sử dụng cho việc phát triển hạt nhân, tên lửa. Ước tính trong vòng từ năm 2019 tới tháng 11/2020, nước này đã thu về 326,4 triệu USD từ các vụ tấn công mạng. Vào năm 2019, miền Bắc xuất khẩu 370 triệu USD than đá, mặt hàng bị Liên hợp quốc cấm vận. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 7/2020, nước này được cho là đã dừng xuất khẩu than đá. Thêm vào đó, lệnh phong tỏa phòng ngừa dịch COVID-19 của các nước khiến Bắc Triều Tiên gặp nhiều khó khăn về việc kiếm ngoại tệ, buộc nước này phải huy động nhiều phương tiện khác nhau để trốn tránh cấm vận, tiêu biểu trong số đó là tấn công mạng. Báo cáo cũng cho rằng miền Bắc nhập khẩu xăng dầu cao “gấp nhiều lần” so với hạn mức cho phép là 500.000 thùng/năm.

Ý nghĩa và triển vọng

Trước đây, Bắc Triều Tiên từng lén lút phát triển hạt nhân dù đang trong quá trình thực hiện thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Xét tới điều này, việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển hạt nhân, tên lửa trong năm ngoái không phải là điều bất ngờ. Trong thời gian tới, nước này được cho là sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn nữa. Hiện tại, vẫn chưa rõ về triển vọng quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều sau sự ra mắt của Chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là phương thức đàm phán từ cấp thượng đỉnh tới cấp chuyên viên của Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump đã không còn hiệu lực, dự kiến đối thoại Mỹ-Triều sẽ còn tiếp tục bế tắc kéo dài.