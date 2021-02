Các ca khúc của V (BTS) được cover theo hình thức nhạc cổ điển

ⓒ Big Hit Entertainment

Các ca khúc do thành viên V của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sáng tác đang được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến và cover lại theo phiên bản nhạc cổ điển.





Biên tập viên Karen Yuan của tờ tạp chí kinh tế Fortune (Mỹ) gần đây tiết lộ “Blue & Grey” do V sáng tác là bài hát cô yêu thích nhất, đồng thời công bố một bản piano cover lại ca khúc này.





Các kênh chuyên cover piano nhạc K-pop như DooPiano và Piano in U đã đăng tải video cover ca khúc “Scenery”. Bài hát này cũng được kênh 2 COLOR cover lại bằng đàn violin và sáo Flute.





Một trong những nhà soạn nhạc cổ điển mà V mến mộ nhất là Fryderyk Franciszek Chopin (Ba Lan). Trong một video V LIVE thu hút nhiều lượt xem nhất, V tiết lộ rằng anh rất hay nghe các bản nhạc cổ điển do nghệ sĩ dương cầm Cho Seong-jin trình diễn. Một kênh Youtube gần đây đã phân tích mối liên hệ giữa ca khúc “Blue&Grey” của V với bản giao hưởng “Chopin Berceuse In D Flat Major Op.57”. Kênh này còn đánh giá ca khúc “Blue&Grey” giúp cho người nghe cảm nhận được sự an ủi và bình an.





Các ca khúc do V sáng tác được kèm với các hiệu ứng âm thanh thiên nhiên như tiếng đường ray xe lửa, tiếng bước chân trên tuyết, đoạn cao trào với tiếng huýt sáo và vo ve không chỉ gây nghiện mà còn để lại cảm giác sâu lắng, nên được người hâm mộ ưu ái gọi là những bản nhạc giúp chữa lành.





Với những điểm đặc biệt trên, các bài hát của V sáng tác được rất nhiều người cover lại theo hình thức nhạc cổ điển theo nhiều cách đa dạng và mới mẻ. Bên cạnh đó, nhờ giai điệu trữ tình và ca từ đẹp, nhiều ca khúc của V cũng được chọn làm nhạc nền cho phim tài liệu.