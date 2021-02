[Vietnam Reaction] 8Kpop #17 – Stay Young (AB6IX) 육성 떼창을 마음껏 하던 그때가 그립다

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**

Bản dịch lời bài hát 불시착 (Stay Young, Hạ cánh khẩn cấp) (AB6IX):





[Lời 1]

Dù tôi có nói gì thì cũng chỉ vô ích thôi

Bởi người cũng chẳng thể biết được tâm tư sâu thẳm trong tôi

Những bước chân tha thiết

Người lại gọi đó là sự mông lung

Còn nghĩ tôi là kẻ ngốc

Người chỉ hỏi tôi đi loanh quanh làm gì

Tôi chỉ muốn sống thật rõ ràng

Mà tất cả lại nghẹn thở và nhắm nghiền mắt





Sao bước trên một con đường khác với mọi người

Lại bị gọi là là nổi loạn

Cuộc sống của tôi đậm màu hơn các người nghĩ đấy

Khoảng thời gian mà người không công nhận tôi

Chính là thứ quý giá chẳng thể quy đổi thành tiền của tôi





Stay young vì chúng ta rồi sẽ vấp ngã

Sự đẹp đẽ đang ẩn náu sau những vết sẹo

Stay up và bước theo những vì tinh tú của riêng ta

Hãy thức trọn đêm nay





[Điệp khúc 1]

Fly up

Dang rộng đôi cánh tay

Way up

Tôi đang bay lượn trên không

Hands up

Hãy nghe và làm theo điều con tim mách bảo

Yeah yeah yeah yeah

I can make it right





[Điệp khúc 2]

Ánh sáng ở phía xa kia

Dẫu chẳng thể với tới và rơi xuống một nơi lạ lẫm

Chúng tôi,

Sẽ làm muôn hoa đua nở và cất tiếng hát ở nơi đó

Nhiều và nhiều hơn nữa,

Chúng tôi tự phác họa lối đi riêng cho mình

Tất cả chúng tôi đều đang đi trên con đường xa lạ





[Lời 2]

Mọi người bận rộn lướt qua nhau trên phố tựa như những hạt bụi

Dù bên ngoài đang nở nụ cười nhưng thực ra lại đang lo sợ

Cớ sao lại cố giẫm đạp lên những bông hoa chưa kịp hé nụ

Chắc người nghĩ sẽ chẳng đáng gì

Khi mang lại một vết thương trong tâm hồn chưa vướng bụi

Nhưng tôi thì chẳng thể an lòng trước nỗi âu lo đó





Chúng ta luôn nói rằng

Đó là cách tốt nhất tôi có thể làm được

Ít nhất thì đây là tâm niệm vững chắc để sống mà vẫn giữ vững niềm tin

Đừng cố tự ý thay đổi

Con đường mà chúng ta đã gầy dựng tới nay

Mong người sống trọn thời khắc ấy mỗi ngày





Stay young, chúng ta rồi sẽ tan vỡ

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên đừng sợ nhé

Stay up tìm lại giấc mơ đã ngủ quên

Hãy tỉnh giấc đêm nay





[Lặp lại điệp khúc 1]





Bạn và tôi sẽ ở nơi nào khi lễ hội lại đến hồi kết

Chỉ để lại vết chân nhỏ và rồi rời đi

Với chiếc la bàn của riêng chúng ta





Hands up

Dẫu chẳng thể với tới và rơi xuống một nơi lạ lẫm

Yeah yeah yeah yeah

Nhưng rồi chúng tôi sẽ lớn lên như những bông hoa nở rộ

Yeah yeah yeah yeah

Chúng tôi tự phác họa lối đi riêng cho mình

Tất cả chúng tôi đều đang đi trên con đường xa lạ