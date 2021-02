Dynamite của BTS 25 tuần liên tiếp nằm trong Top 50 bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard

ⓒ Big Hit Entertainment

Theo công bố xếp hạng mới nhất của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 17/2 (giờ địa phương), ca khúc kỹ thuật số “Dynamite” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đứng ở vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng Hot 100.

Như vậy, kể từ khi phát hành vào ngày 21/8 năm ngoái, ca khúc “Dynamite” đã 25 tuần liên tiếp nằm trong Top 50 của Hot 100, bao gồm cả ba lần Quán quân bảng xếp hàng này. Ca khúc còn giúp Đoàn thiếu niên chống đạn trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hai tuần liên tiếp Quán quân Hot 100.

Bên cạnh đó, Dynamite vẫn đang giữ nhiều thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng khác của Billboard như đứng thứ 4 Billboard Global (không bao gồm Mỹ), xếp thứ 5 Billboard Global 200. Đặc biệt, ca khúc này đã 23 tuần liên tiếp nằm trong Top 5 của Billboard Global, kỷ lục lâu nhất từ trước tới nay.

Các album của BTS hiện vẫn đang nhận được sự yêu mến của người nghe nhạc. Album BE (Deluxe Edition) phát hành tháng 11 năm ngoái đã tăng thêm 3 bậc so với tuần trước, vươn lên đứng thứ 71 bảng xếp hạng Billboard 200; dẫn đầu bảng xếp hạng “World Albums” và xếp thứ 7 bảng xếp hạng “Independent Albums”. Album chính thức thứ 4 của BTS phát hành hồi tháng 2 năm ngoái mang tên “MAP OF THE SOUL: 7” cũng đang đứng thứ 136 Billboard 200 tuần 51 liên tiếp.