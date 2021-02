Coupang chọn niêm yết cổ phiếu tại Mỹ

ⓒYONHAP News

Dư luận Hàn Quốc đang có nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh bối cảnh hãng mua sắm trực tuyến Coupang chọn niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán New York Mỹ (NYSE) thay vì sàn chứng khoán trong nước.





Coupang đăng ký niêm yết tại Mỹ

Ngày 12/2, Coupang đã nộp hồ sơ đăng ký lên Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) để niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Ban đầu, hãng định xúc tiến niêm yết trên sàn NASDAQ, nhưng sau đó lại quyết định chuyển sang NYSE. Coupang cho biết đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu S-1 để niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A. Hãng vẫn chưa quyết định về số lượng cổ phiếu và phạm vi mức giá chào bán, nhưng dự kiến sẽ niêm yết dưới mã “CPNG”. Theo quy trình phát hành công khai lần đầu (IPO), Coupang sẽ tiến hành thăm dò nhu cầu của các nhà đầu tư (road show), sau khi hoàn tất sẽ bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên NYSE. Tức nếu không có biến số nào bất ngờ xảy ra thì cổ phiếu của Coupang sẽ xuất hiện trên sàn chứng khoán New York trong tháng 3. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) định giá giá trị doanh nghiệp của Coupang là 30 tỷ USD. Tuy nhiên, tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) lại định giá ở mức 50 tỷ USD, một số ý kiến khác còn đưa ra mức cao hơn nữa.





Bối cảnh và tranh cãi

Nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh bối cảnh Coupang lựa chọn sàn chứng khoán Mỹ thay vì sàn Hàn Quốc. Trước tiên là về vấn đề cơ chế cổ phiếu đa quyền (cổ phiếu có nhiều loại quyền biểu quyết khác nhau). Hàn Quốc quy định một cổ phiếu tương ứng một lá phiếu biểu quyết. Trong khi đó, tại Mỹ công nhận cổ phiếu loại B, nên mỗi cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 29 lá phiếu. Theo đó, chỉ cần nắm giữ 2% cổ phiếu loại B thì có quyền biểu quyết tương đương 58%. Đây là một công cụ hiệu quả để phòng vệ quyền kinh doanh, do vậy mà Coupang lựa chọn niêm yết tại sàn chứng khoán New York. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng đây không phải là lý do chính. Việc niêm yết tại Mỹ là bởi công ty mẹ của Coupang, “Coupang INC”, là một doanh nghiệp Mỹ nên muốn niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, một lý do lớn hơn được phân tích là bởi Coupang muốn thu hút đầu tư. Tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, hãng sẽ bị định giá thấp hơn mức 50 tỷ USD mà tờ Thời báo phố Wall hay mức 30 tỷ USD mà hãng tin Bloomberg đã đưa ra. Khi đó, việc đạt được mục tiêu thu hút đầu tư 1 tỷ USD sẽ là điều không thể. Ngoài ra, mặc dù kể từ sau khi thành lập, Coupang được mệnh danh là “Amazon phiên bản Hàn Quốc” nhờ sự đổi mới phương thức giao hàng hỏa tốc, nhưng cho tới nay hãng vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng thâm hụt. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán trong nước đòi hỏi cổ phiếu phải thu được lợi nhuận ròng trong kỳ, khiến việc niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán trong nước là điều không thể.

Triển vọng và bài toán đặt ra

Nếu Coupang niêm yết thành công tại sàn giao dịch chứng khoán New York, thu hút được nguồn vốn lớn để đầu tư quy mô lớn thì dự kiến ngành mua sắm trực tuyến, phân phối hàng hóa trong nước sẽ có sự thay đổi đáng kể. Dù không phải Coupang niêm yết tại sàn chứng khoán New York với lý do là về cơ chế cổ phiếu đa quyền, thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần phải sửa đổi các quy định liên quan tới chứng khoán. Nếu như quy định trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc giống như Mỹ thì ngược lại, công ty mẹ của Coupang ở Mỹ đã chọn niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hàn Quốc. Về điều này, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Kwon Chil-seung đánh giá việc Coupang niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ cho thấy sự tăng trưởng của hệ sinh thái mạo hiểm của Hàn Quốc. Về cơ chế cổ phiếu đa quyền, Bộ trưởng Kwon cho biết Bộ đang xúc tiến lựa chọn một phương án tối ưu. Trong khi đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki bày tỏ hoan nghênh việc Coupang niêm yết tại Mỹ, cho rằng đây là một thành tích vượt bậc của doanh nghiệp kỳ lân Hàn Quốc.