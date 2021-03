Cerma – nhà sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da cho nam giới

ⓒ CERMA

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Cerma, công ty phát triển mỹ phẩm dành cho nam giới dựa trên phân tích sắc tố da của từng cá nhân. Giám đốc Oh Seung-hyun của Cerma giới thiệu về công ty.





Triết lý của Cerma có thể tóm tắt trong ba chữ C, lấy từ ba chữ cái đầu tiếng Anh của màu sắc (color), văn hóa (culture), và mỹ phẩm (cosmetics). Cerma phát triển các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da dựa trên phân tích chuyên sâu sắc tố da của từng người. Tôi đã hợp tác cùng một dược sĩ, thành lập ra Cerma với mục tiêu cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng theo nhu cầu. Trên thực tế, da của nam giới khô hơn da nữ giới gấp 5 lần, nên đàn ông cần sử dụng mỹ phẩm riêng để có một làn da khỏe mạnh. Khách hàng chính của Cerma là nam giới gần 30 tuổi, và cả những nam giới ngoài 30, 40 tuổi quan tâm đến chống lão hóa. Doanh nghiệp đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ngăn ngừa lão hóa da.





Tiềm năng của thị trường mỹ phẩm cho nam giới





Lớn lên tại Mỹ, Giám đốc Oh Seung-hyun được nuôi dưỡng trong nền văn hóa đa sắc tộc, và tình yêu với các nền văn hóa khác nhau của bà đã được ươm mầm như vậy. Bà thường suy nghĩ về vẻ đẹp tổng thể, chuẩn mực cũng như nét đẹp riêng, đặc thù. Giám đốc Oh Seung-hyun học tại Central Saint Martins, một trường nghệ thuật và thiết kế của Anh, và đại học mỹ thuật và thiết kế danh giá tại Hàn Quốc là Hongik. Khi đang làm công việc giảng dạy, bà đã nảy ra một ý tưởng kinh doanh mới mẻ, và ý tưởng này đã được lựa chọn cho chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ, nên đã quyết định mở công ty riêng. Bà đặc biệt chú ý đến thị trường mỹ phẩm cho phái mạnh đang phát triển nhanh. Theo hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor, thị trường mỹ phẩm cho nam giới tại Hàn Quốc đã tăng trưởng từ 660 triệu USD vào năm 2010 lên 1,2 tỷ USD trong năm 2020. Điều này phản ánh một thực tế ngày càng có nhiều đàn ông quan tâm, sử dụng mỹ phẩm.





Chăm sóc làn da với màu sắc tự nhiên, như không trang điểm





Khác với phái nữ, nam giới không có nhiều lựa chọn cho việc chăm chút vẻ bề ngoài như da, kiểu tóc hay kẻ mắt. Do đó, làn da giữ vai trò quan trọng đối với ngoại hình của đàn ông. Trên thực tế, đàn ông hiếm khi sử dụng sản phẩm trang điểm. Trang điểm cho da là công đoạn đầu tiên và được xem là quan trọng nhất đối với toàn bộ quá trình trang điểm. Bước đầu tiên khi trang điểm cho da là tìm ra màu sắc phù hợp với làn da. Nhưng rất khó tìm ra tone màu hoàn hảo cho đàn ông bởi không có nhiều mỹ phẩm trang điểm dành cho nam giới, tức cung ít hơn cầu. Do dó, Giám đốc Oh Seung-hyun đã quyết định khám phá thị trường này, và tập trung tìm ra các giải pháp tốt nhất. Bà bật mí.





Để có được làn da tự nhiên và không quá nổi bật, bạn cần trang điểm với mỹ phẩm gần với tone màu da. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Với nam giới, nhiều loại kem dưỡng, kem chống nắng thường để lại một lớp cặn màu trắng, và nếu họ hoạt động mạnh, ra nhiều mồ hôi thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi cho rằng cần phải tạo ra các mỹ phẩm có màu sắc phù hợp với làn da của nam giới.





Xây dựng trung tâm nghiên cứu về xu thế và công nghệ





Sản phẩm đầu tiên Cerma tung ra thị trường là một loại sữa rửa mặt và kem chống nắng có thương hiệu “PER:CEPTION for men”. Dù đây là các bước cực kỳ quan trọng đối với chăm sóc da, nhưng nhiều nam giới thường không mấy quan tâm hoặc thiếu sót, mà nguyên nhân chủ yếu là do đàn ông cảm thấy khá bất tiện, rườm rà với công đoạn này. Do đó, Cerma đã chú trọng nâng cao sự tiện dụng, giúp nam giới có thể vừa rửa mặt, vừa cạo râu chỉ bằng một sản phẩm. Đây là sản phẩm lý tưởng với người có làn da nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi dao cạo râu. Sữa rửa mặt của Cerma có dưỡng chất tự nhiên, làm mềm làn da nhạy cảm. Trong khi đó, kem chống nắng của Cerma được phát triển để người dùng cảm thấy không quá nhờn, dính, lại có hiệu quả ngừa mụn khi sử dụng, làm se lỗ chân lông, một công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. Đằng sau những sản phẩm này chính là nỗ lực nghiên cứu và phát triển của Cerma. Trên thực tế, hiếm có một doanh nghiệp khởi nghiệp nào lại sở hữu một phòng nghiên cứu công nghệ. Giám đốc Oh Seung-hyun chia sẻ.





Với sự hỗ trợ của Hệ thống Đại học Bang New York (The State University of New York - SUNY) tại Hàn Quốc, chúng tôi đã thành lập một trung tâm nghiên cứu tại trường, nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu về các xu hướng, nhu cầu lớn nhất đối với sinh viên đại học. Chúng tôi phân tích các vấn đề thường gặp về da, nghiên cứu các giải pháp, đồng thời đánh giá lựa chọn của nam giới giữa không chăm sóc da và tìm kiếm mỹ phẩm chăm sóc da tự nhiên. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tone màu da của đàn ông có sự nghiệp thành công và loại mỹ phẩm họ thường sử dụng. Dựa trên phân tích và nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra một sản phẩm dùng thử (bản beta) phù hợp với từng cá nhân dựa trên tình trạng và sắc tố da của họ. Với dữ liệu thu thập, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm PER:CEPTION for men, xây dựng nên một hình mẫu kinh doanh tuần hoàn.





Mục tiêu dẫn đầu ngành công nghiệp làm đẹp cho phái mạnh





Các sản phẩm Cerma đang nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng tại Hàn Quốc, và hiện đang được bán trên các nền tảng mua sắm trực tuyến toàn cầu như Amazon, Shopee, tiếp cận người tiêu dùng trên toàn thế giới. Doanh nghiệp đang có kế hoạch thâm nhập thị trường Đông Nam Á, như Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cerma đang phát triển các giải pháp phân tích sắc tố da dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt dành cho bộ phận nam giới có nhu cầu về chăm sóc da, nhưng không muốn mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Bà Oh Seung-hyun chia sẻ.





Chúng tôi đang làm việc với nền tảng phân tích, so sánh màu da dựa trên công nghệ AI, nhằm chẩn đoán, đề xuất tone màu phù hợp nhất cho làn da của mỗi người. Chúng tôi sẽ mở rộng nền tảng này để giúp người tiêu dùng xây dựng kế hoạch chăm sóc da phù hợp, rút ngắn công đoạn chăm sóc da và xây dựng hình ảnh theo nhu cầu một cách dễ dàng hơn. Cerma mong muốn phát triển nền tảng chăm sóc da cho nam giới tiện dụng, ngay cả với những người không quan tâm nhiều đến mỹ phẩm, cũng như các sản phẩm đặc thù theo yêu cầu, trở thành đại diện cho ngành công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc K-beauty.





Trong bối cảnh các sản phẩm làm đẹp made in Korea đang ngày càng mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu, Cerma được kỳ vọng sẽ đi tiên phong trong ngành công nghiệp làm đẹp dành cho phái mạnh.





