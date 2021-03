Hàn Quốc lập “Thư viện dữ liệu ung thư quốc gia”

ⓒ Getty Images Bank

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 25/2 công bố quyết định xây dựng “Thư viện dữ liệu ung thư quốc gia” về 10 loại ung thư chính, trong đó tổng hợp thông tin của 3 triệu bệnh nhân ung thư, gồm toàn bộ các dữ liệu về chẩn đoán, kiểm tra sức khỏe trước và sau khi bị phát bệnh, cho tới cả thông tin về gen di truyền, nhằm sử dụng vào mục đích nghiên cứu phương pháp phòng ngừa và điều trị ung thư.





Thư viện dữ liệu ung thư quốc gia

10 bệnh ung thư chính ở đây gồm ung thư vú, phổi, đại tràng, thận, dạ dày, gan, cổ tử cung, tuyến tiền liệt, đường mật và máu. Bộ Y tế và phúc lợi sẽ tổng hợp dữ liệu lớn (big data) liên kết tổng hợp các tài liệu bằng văn bản, tài liệu chẩn đoán bằng video, tài liệu kiểm tra sức khỏe, tài liệu gen di truyền, thống kê tử vong của 3 triệu bệnh nhân để công khai cho các nhà nghiên cứu có thể khai thác, sử dụng.





Dữ liệu lớn là một thuật ngữ chung để chỉ một lượng lớn dữ liệu và công nghệ xử lý những dữ liệu đó, được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin (IT), cho phép xử lý một lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực với tốc độ siêu nhanh. Trước tiên, lượng dữ liệu được tổng hợp là khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với trước đây, giúp phân tích và xử lý thông tin một cách đa dạng, người dùng sẽ có thể lấy được thông tin mà mình mong muốn. Thư viện dữ liệu ung thư khai thác đặc điểm này của big data để bao quát tất cả các dữ liệu trong toàn bộ bộ chu kỳ, cả trước và sau khi bệnh nhân phát bệnh. Trước đây, các dữ liệu chỉ tập trung vào giai đoạn sau khi bệnh nhân đã phát bệnh. Do đó, các dữ liệu này có thể sử dụng vào cả hai mục đích điều trị và phòng ngừa ung thư.





Ý nghĩa

Ba nguyên nhân tử vong hàng đầu của người Hàn đó là ung thư, bệnh tim mạch và mạch máu não, bệnh đường hô hấp. Việc xây dựng Thư viện dữ liệu ung thư là bước khởi đầu để Hàn Quốc tiến tới xây dựng dữ liệu y tế về ba loại bệnh này.





Cho tới nay, dữ liệu về ung thư bị phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau, việc quản lý tổng hợp là điều không hề dễ dàng. Ví dụ như dữ liệu về chẩn đoán điều trị được tập trung ở các cơ quan điều trị, như trung tâm ung thư của Nhà nước và địa phương; dữ liệu khám sức khỏe thuộc quản lý của các cơ quan sở hữu thông tin bảo hiểm y tế; thông tin gen di truyền do cơ quan sở hữu gen di truyền, thông tin về tử vong lại do Cục thống kê quốc gia quản lý. Thêm vào đó, các dữ liệu được quản lý hiện nay chỉ gồm dữ liệu là văn bản. Nếu tổng hợp được các dữ liệu rải rác này sẽ có thể phát huy được hiệu quả gấp nhiều lần, cũng như cả những chức năng hoàn toàn mới. Đây chính là thế mạnh của big data. Ví dụ như với bệnh ung thư máu và ung thư đường mật có số lượng bệnh nhân ít, việc nghiên cứu theo đơn vị bệnh viện riêng lẻ là rất khó khăn. Nhưng từ giờ trở đi, do nguồn dữ liệu nhiều lên, việc phát triển thuốc điều trị với hai loại ung thư này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, các dữ liệu tổng hợp sẽ gồm nhiều loại đa dạng, không chỉ dừng ở tài liệu văn bản mà còn gồm cả video, hình ảnh, dữ liệu gen di truyền. Các thông tin này sẽ giúp ích trong việc phát triển thuốc điều trị phù hợp, hay thiết bị y tế chẩn đoán chính xác, thậm chí là theo dõi được cả biến dị di truyền, nguyên nhân căn bản dẫn tới phát bệnh ung thư.





Hiệu quả kỳ vọng

Ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu của người Hàn. Trong đó, tỷ lệ tử vong cao nhất là ung thư phổi, 36,2/1.000 người (số liệu năm 2019). Sau đó tới ung thư gan 20,6 người, ung thư đại tràng 17,5 người, ung thư dạ dày 14,9 người. Dữ liệu lớn sau khi được xây dựng xong sẽ giúp nâng cao chất lượng thống kê về ung thư và chính sách liên quan của Chính phủ, giúp ích nhiều cho đội ngũ y tế, các nhà nghiên cứu, đóng góp lớn vào việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp liên quan. Người dân cũng sẽ được cung cấp nhiều thông tin sức khỏe chất lượng hơn.





Bộ Y tế và phúc lợi nhấn mạnh việc xây dựng dữ liệu quan trọng, nhưng việc công khai mọi dữ liệu để người dân có thể sử dụng rộng rãi lại càng quan trọng hơn. Bộ sẽ công khai các dữ liệu dùng cho nghiên cứu ung thư, hoàn thiện "Dữ liệu lớn tổng hợp về ung thư Hàn Quốc" bao quát tất cả các dữ liệu tại các bệnh viện điều trị ung thư lớn trên toàn quốc cho tới năm 2024.