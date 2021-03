Album BE của BTS lội ngược dòng xếp thứ 7 Billboard 200

ⓒ Big Hit Entertainment

Theo công bố bảng xếp hạng mới nhất (ngày 6/3) của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 2/3 (giờ địa phương), album BE phát hành vào tháng 11 năm ngoái của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được xếp thứ 7 bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là một thành tích nhảy vọt khi chỉ vừa mới tuần trước đó (27/2), BE còn xếp thứ 74 của Billboard 200. Kết quả này có được là nhờ phiên bản album BE “Essential Edition” mới phát hành gần đây của nhóm.

Ngoài ra, album BE còn xếp vị trí thứ nhất trên 5 bảng xếp hạng của Billboard gồm “Top Album Sales”, “Top Current Album Sales”, “Independent Albums”, “Tastemaker Album” và “World Albums”.

Đĩa đơn “Dynamite” của BTS phát hành vào tháng 8 năm ngoái hiện vẫn phát huy được sức công phá trên nhiều bảng xếp hạng của Billboard. Ca khúc này đã ba tuần liên tiếp trụ vững vị trí thứ 4 trên Billboard Global 200 (không gồm Mỹ), bảng xếp hạng các ca khúc có lượt streaming và lượng tiêu thụ sản phẩm ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. “Dynamite” còn được xếp thứ 50 “Hot 100”, dẫn đầu “Digital Song Sales”, xếp thứ 25 “Canada Hot AC” và đứng thứ 26 “Mexican Ingles Airplay”.

Cùng với đó, BTS còn dẫn đầu bảng xếp hạng “Artist 100”, tổng cộng 16 lần Quán quân bảng xếp hạng này. "Artist 100" là bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và mức độ nhận biết của các ngôi sao nhạc Pop dựa trên kết quả tổng hợp về số lượng bán album và single, lượt nghe trên mạng trực tuyến và sóng phát thanh, cũng như các hoạt động trên mạng xã hội.