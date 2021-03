Đổ máu trong cuộc biểu tình chống đảo chính tại Myanmar

ⓒYONHAP News

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Làn sóng phản kháng của người dân Myanmar đang ngày một dâng cao, số người thiệt mạng trong quá trình biểu tình cũng tăng mạnh.

Phản đối đảo chính

Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP), một tổ chức dân sự của Myanmar, công bố số liệu cho biết trong vòng một tháng tính đến ngày 1/3, đã có khoảng 30 người dân thường bị thiệt mạng vì sự đàn áp của quân đội và cảnh sát Myanmar. Trong cuộc biểu tình nổ ra trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng, 30 người bị thương do bị quân đội và cảnh sát nổ súng. Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc lên án kịch liệt tình trạng bạo lực dâng cao trong các cuộc biểu tình ở Myanmar, yêu cầu quân đội nước này dừng ngay các hành vi dùng bạo lực với người biểu tình hòa bình, một hành vi xâm hại nhân quyền tuyệt đối không thể hợp thức hóa. Tổ chức này cũng hối thúc cộng đồng quốc tế cùng chung sức với những người biểu tình tại Myanmar. Điều đáng lo ngại là sự phản kháng chống đảo chính của người dân Myanmar đang ngày một dâng cao, trong khi sự đối phó của quân đội và cảnh sát cũng ngày càng cứng rắn hơn.





Vụ đảo chính

Vào ngày 1/2, quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc đảo chính, lấy lý do Tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái là một cuộc bầu cử gian dối, và Ủy ban bầu cử nước này đã không làm sáng tỏ sự thật. Sau đó, quân đội đã giam cầm các quan chức chủ chốt trong chính quyền dân sự, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint.

Trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái, đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu đã giành chiến thắng áp đảo, chiếm trên 80% ghế Quốc hội, nhưng vẫn chưa đủ để có thể sửa đổi Hiến pháp. Theo Hiến pháp Myanmar năm 2008, phe quân đội vẫn chiếm một phần tư tổng số ghế Quốc hội. Ngoài ra, bà Aung San Suu Kyi không thể làm Tổng thống với lý do có chồng là người ngoại quốc. Quân đội Myanmar vẫn nắm giữ được ba cơ quan chủ chốt, như cơ quan an ninh. Mặc dù vậy, việc quân đội nước này vẫn tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền được phân tích là bởi cảm thấy bất an trước việc quyền lực bị suy yếu trong vòng 5 năm qua dưới thời chính quyền dân sự.

Sự phản kháng và triển vọng

Dự kiến sẽ còn nhiều thương vong trong thời gian tới, do người dân Myanmar vẫn đang quyết liệt chống lại chính quyền đảo chính. Quân đội nước này đã chặn mạng internet và mạng xã hội, nhưng những thế hệ trẻ Myanmar thành thạo máy tính vẫn đang sử dụng nhiều “đường vòng” khác nhau để lên tiếng phản đối. Ngoài ra, dự kiến cộng đồng quốc tế cũng đẩy cao sức ép. Các nước như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, đang huy động các phương tiện gây sức ép như cấm vận với các quan chức quân đội, cắt viện trợ kinh tế. Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/2 vừa qua đã thông qua dự thảo nghị quyết lên án cuộc đảo chính, hối thúc quân đội Myanmar khôi phục chủ nghĩa dân chủ, thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và những quan chức khác.

Tuy nhiên, trong quá khứ, quân đội nước này từng đàn áp phong trào dân chủ của giới học sinh vào năm 1988, cuộc biểu tình của giới tăng lữ vào năm 2008, và đã thống trị đất nước Myanmar trong suốt nửa thế kỷ. Thêm vào đó, bất chấp việc cộng đồng quốc tế đang gây sức ép, các nước như Trung Quốc, Nga trên thực tế lại đang hỗ trợ cho thế lực quân đội Myanmar. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng có động thái giao dịch với quân đội nước này.

Quân đội Myanmar lên kế hoạch tống bà Aung San Suu Kyi vào tù với nhiều cáo buộc khác nhau, “trói chặt” đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ, tổ chức lại Tổng tuyển cử sau một năm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar do phe quân đội bổ nhiệm đã tuyên bố vô hiệu hóa kết quả Tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái.