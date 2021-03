PLAY LIFE MUSIC Pt.3 (Sol-ji)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Sol-ji (솔지)

Tên album / Đĩa đơn: PLAY LIFE MUSIC Pt.3

Ngày phát hành: 25/02/2021

Ca khúc

천천히 와줄래 (Chầm chậm đến bên em nhé)

Giới thiệu

Nữ ca sĩ Sol-ji đã trở lại với đĩa đơn “PLAY LIFE MUSIC Pt.3” và ca khúc chủ đề “Chầm chậm đến bên em nhé” (I'm Here With You), phát hành ngày 25/2. Đây là nhạc phẩm thứ ba thuộc nền tảng sức khỏe tinh thần mang tên “Play Life” do Quỹ đóng góp xã hội bảo hiểm nhân thọ tổ chức nhằm ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người.

Ca khúc chủ đề “Chầm chậm đến bên em” chính là liều thuốc tinh thần mà “Play Life” muốn gửi gắm đến người nghe thông qua giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp như thiên thần của Sol-ji. Lời ca là sự an ủi, vỗ về tất cả sau những muộn phiền của cuộc sống. Hãy cứ chính là bản thân mình và đừng quên rằng bên cạnh chúng ta luôn còn có những người bạn đồng hành thầm lặng.