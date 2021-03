Chuột Bạch (Mouse)

Tên tiếng Hàn: 마우스

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Seung-gi, Lee Hee-jun, Park Ju-hyeon, Gyeong Su-jin

Đạo diễn: Choi Jun-bae

Kịch bản: Choi Ran

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 3/3/2021

Số tập: 3+

Giới thiệu

“Chuột Bạch” là bộ phim thuộc thể loại ly kỳ bí ẩn, khắc họa cuộc truy lùng và đối đầu với kẻ săn mồi hung ác được cho là bị rối loạn đa nhân cách bậc nhất của Jeong Ba-reum, một thanh niên nổi tiếng sống ngay thẳng làm nghề cảnh sát tuần tra và cảnh sát hình sự “vô pháp” Go Mu-chi mất cha mẹ từ nhỏ bởi kẻ giết người, người chỉ sống với mục đích trả thù.

Jeong Ba-reum (diễn viên Lee Seung-gi)

“Làm ơn hãy cho tôi cùng tham gia, tôi muốn được đóng góp sức mình. Có như vậy tôi mới thấy lòng mình được thoải mái.”

Jeong Ba-reum là một cảnh sát trẻ ngay thẳng, nhiệt huyết, tốt bụng và có niềm tin vào công lý. Anh là người hoàn hảo từ ngoại hình bắt mắt đến tính cách thân thiện, dễ gần. Khi còn học cấp ba, Ba-reum đã đánh bại những kẻ gây nên bạo lực học đường và được nhận giải “Anh hùng thành phố”. Anh là mẫu hình thanh niên đích thực của thời đại, và Ba-reum sống đúng với danh hiệu mình được trao tặng. Hiện anh là một tân binh cảnh sát tuần tra. Thế nhưng, mặc dù là cảnh sát tuần tra nhưng không có việc gì là Ba-reum không làm như hay ghé thăm những cụ già sống neo đơn trong khu phố, giúp họ giặt giũ và dọn dẹp, thỉnh thoảng còn giúp người dân xung quanh giao đồ ăn, sửa máy nước nóng và hệ thống sưởi nền đã cũ, thậm chí anh còn tốt bụng đến nỗi mang đồ ăn nuôi những chú mèo hoang ngoài đường. Ấy vậy mà cuộc sống của anh đã bị đảo lộn sau sự cố bất ngờ xảy ra khi Ba-reum truy lùng kẻ rối loạn đa nhân cách…

Go Mu-chi (diễn viên Lee Hee-jun)

“Hãy đợi đấy. Nỗi đau của tao. Tao sẽ khiến mày phải nếm mùi!”

Go Mu-chi là một cảnh sát hình sự nổi tiếng “găng tơ”, nhiều khi không thể phân biệt được ai là cảnh sát ai là tội phạm nếu như anh đứng gần tội phạm. Cha mẹ của Mu-chi bị sát hại từ khi anh còn nhỏ, vì vậy anh quyết tâm phải trả thù bằng được. Vì tính cách nóng nảy nên việc hành hung nghi phạm xảy ra như cơm bữa, thậm chí anh dường như không quan tâm đến luật pháp, điều tra bất chấp. Đó chính là lý do vì sao anh đứng đầu về tỷ lệ bắt giữ những tên tội phạm tàn ác, bạo lực. Lý do duy nhất khiến anh trở thành cảnh sát là để tìm ra kẻ đã giết bố mẹ mình, và mục tiêu duy nhất để anh sống chính là trả thù. Vì vậy, anh đi khắp nơi để tìm những kẻ rối loạn đa nhân cách, nhưng lần nào cũng thất bại. Để bắt được “con quái vật”, anh sẵn sàng trở thành quái vật, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra và một lần nữa anh lại bị cuốn vào vòng xoáy của số phận…

Oh Bong-yi (diễn viên Park Ju-hyeon)

Oh Bong-yi là một học sinh trung học phổ thông sống một mình với bà ngoại và rất giỏi võ thuật. Thoạt nhìn, cô là người mảnh mai yếu đuối nhưng bên trong lại là một cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực. Thế nhưng, Bong-yi lại mang trong mình một vết thương lòng sâu thẳm. Sau sự việc của 10 năm trước, hơn ai hết cô rút ra được bài học rằng người duy nhất trên thế giới này có thể bảo vệ hoặc cứu lấy mình không ai khác chính là bản thân mình. Vì vậy, cô lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ. Ba lô của Bong-yi lúc nào cũng có găng tay đấm bốc, dụng cụ thể thao thay vì sách vở. Mỗi ngày cô đều lao đầu vào tập võ, thậm chí không có môn võ nào mà Bong-yi không thể chinh phục.

Choi Hong-joo (diễn viên Gyeong Su-jin)

“Chúng ta phải dừng những vụ giết người vô tội vạ, để chúng không thể xảy ra nữa.”

Choi Hong-joo là một Giám đốc sản xuất tài năng của đài OBN, được biết đến với biệt danh "Sherlock Hong-joo". Cô là người rất có năng lực, dám đương đầu với thử thách và có lòng tự trọng rất cao. Nếu đã muốn tìm hiểu việc gì và cho rằng nó là đúng thì bằng mọi giá cô phải làm bằng được để đưa lên sóng truyền hình. Và “giác quan” của Hong-joo chưa bao giờ sai cả. Khi còn trẻ, cô đã nhận được nhiều giải thưởng báo chí và giải thưởng đặc biệt. Sau khi đến đồn cảnh sát để lấy thông tin từ Mu-chi, thì một vụ án giết người lọt vào tầm ngắm của cô. Thế nhưng, bằng cách nào đó, khi càng tiếp cận vụ án từng chút một, những sự thật khó chịu đã bị cô phanh phui. Vì vậy, cô quyết tâm mở “chiếc hộp bí ẩn” mà cô ấp ủ trong suốt 25 năm trời chưa từng kể với ai về cuộc đời cô.