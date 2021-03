Hệ thống tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng

ⓒ YONHAP News

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nhật báo có sức ảnh hưởng lớn ở Hong Kong, mới đây đã phân loại các hệ thống tàu điện ngầm trên toàn thế giới theo các mục khác nhau như rẻ nhất, lâu đời nhất, đông đúc nhất hoặc nguy hiểm nhất. Theo tờ báo này, tàu điện ngầm của thành phố New York, Mỹ là hệ thống lớn nhất thế giới về số nhà ga, hệ thống tàu điện ngầm tại Seoul, Hàn Quốc là mạng lưới toàn diện nhất với chiều dài đường ray lên tới 940 km. Tờ báo cũng cho biết tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có mức giá rẻ nhất trên thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống tàu điện ngầm ở Bắc Triều Tiên.

Lịch sử và đặc trưng của tàu điện ngầm tại Bắc Triều Tiên

Tại Bình Nhưỡng, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tên Chollima (Thiên lý mã), khai trương vào tháng 9/1973. Sau đó, tuyến Hyoksin được hoàn thành vào năm 1978, nâng tổng chiều dài của hai tuyến lên 34 km với tổng cộng 17 ga tàu. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 16 nhà ga đang hoạt động do ga Kwangmyong đã bị đóng cửa vì có vị trí gần cung Thái Dương Kumsusan, nơi bảo quản thi hài của hai cố lãnh đạo miền Bắc Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Các chuyến tàu thường có từ 3-5 toa, chạy 5 phút một lần trong giờ cao điểm và 15-30 phút một lần trong các khung giờ khác. Từ năm 2012, miền Bắc áp dụng thẻ giao thông và hành khách có thể nạp vào thẻ tối đa 5.000 won Bắc Triều Tiên (5,5 USD). Về tên gọi, một số ga tàu điện ngầm được đặt tên nhằm làm nổi bật thành tựu cách mạng của đất nước, ví dụ như ga Tongil (Thống Nhất), ga Jonu (Chiến Hữu), ngoài ra còn có ga Kwangbok (Quang Phục) được đặt tại nơi sinh của cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành.

Độ sâu của ga tàu điện ngầm tại Bắc Triều Tiên

Để lên tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng, hành khách phải mua vé và đi qua cửa quay trước khi đi thang cuốn xuống ga. Thang cuốn dài và dốc do các đường ray nằm sâu dưới lòng đất từ 100-150m, thấp hơn nhiều so với chiều sâu 10-30m của tàu điện ngầm ở Seoul. Lý do ga điện ngầm Bình Nhưỡng sâu như vậy là vì nơi này còn có thể đóng vai trò là nơi tránh bom trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, lối vào của các nhà ga được lắp một cánh cửa thép dày nặng gần 80 tấn có thể hoạt động như một cửa tránh bom và chặn không khí ô nhiễm. Điểm đặc biệt là có các đoạn hầm ngang cách nhau 150m nối giữa hai đường tàu song song với nhau. Các đoạn hầm ngang này cũng được lắp đặt hai hoặc ba tấm chắn bom riêng biệt. Có thông tin cho rằng các ga tàu tại miền Bắc đều có binh lính đóng quân.

Cách trang trí của các ga tàu điện ngầm tại Bắc Triều Tiên

Các ga tàu điện ngầm tại Bắc Triều Tiên được trang hoàng với đèn chùm pha lê trên trần nhà hình mái vòm và những bức tranh khảm và tranh treo tường tuyệt đẹp. Với trang trí lạ mắt, các ga tàu được người dân miền Bắc gọi là “cung điện dưới lòng đất”, khác xa các ga tàu tại Washington và Seoul. Các bức tranh treo tường được trưng bày trong các nhà ga hầu hết mô tả phong trào chống Nhật và lịch sử cách mạng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành nhằm phô trương với du khách nước ngoài thành tích của cố lãnh đạo và sự ưu việt của chế độ, đồng thời giáo dục về tư tưởng và sự vĩ đại của ông cho người dân miền Bắc.

Bắc Triều Tiên sử dụng các toa tàu sản xuất trong nước

Được biết, Bắc Triều Tiên sử dụng các đầu tàu của Trung Quốc khi tàu điện ngầm được khai trương vào năm 1973, sau đó thay thế bằng đầu máy nhập khẩu từ Đức vào năm 2000. Kể từ tháng 1/2016, Bình Nhưỡng bắt đầu sử dụng các đoàn tàu sản xuất trong nước. Các chuyến tàu hiện đại được trang bị màn hình TV và chỗ ngồi bằng nhựa sáng sủa, rộng rãi, cho thấy một sự thay đổi lớn trong văn hóa đi tàu điện ngầm ở miền Bắc. Khác với những đoàn tàu cũ đóng mở cửa bằng tay, những đoàn tàu mới được vận hành tự động. Toa xe mới được trang bị màn hình hiển thị thông tin nhà ga. Các bảng điện tử cũng được lắp đặt tại các sân ga để thông báo cho hành khách những điều cần chú ý. Ngoài ghế ưu tiên dành cho các cựu chiến binh như các tàu cũ, các tàu mới có thêm chỗ ngồi cho phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người già, thể hiện nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc học hỏi văn hóa tàu điện ngầm của các nước tiên tiến.

Hệ thống tàu điện ngầm được tân trang tại Bắc Triều Tiên

Các ga tàu điện ngầm đã cải tạo có các màn hình LED ở phía bên trái của thang cuốn và cờ bán đảo Hàn Quốc treo trên trần nhà, thể hiện thành tựu khoa học và công nghệ của Bắc Triều Tiên. Từ năm 2019, các quầy hàng và cửa hiệu đã xuất hiện tại các ga tàu do các doanh nghiệp miền Bắc được trao quyền tự chủ lớn hơn trong quản lý và bán hàng. Trước đây, nội thất tại các ga tàu điện ngầm hầu hết đều có mục đích tuyên truyền nhằm nêu bật tư tưởng xã hội chủ nghĩa và thành tựu cách mạng của đất nước. Tuy nhiên ngày nay, các ga tàu còn được trang trí bởi các bức tranh tĩnh vật và phong cảnh có tông màu hòa nhã nhằm nhấn mạnh khía cạnh văn hóa. Nhờ vậy, các ga tàu điện ngầm của miền Bắc được ví như một bảo tàng hay trung tâm triển lãm nghệ thuật dưới lòng đất.

Diện mạo của hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng đã được cải thiện với đèn và các tiện nghi hiện đại, trong đó có màn hình điện tử. Các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng đang ngày càng trẻ hóa, trở thành phương tiện giao thông quan trọng và là một trong những niềm tự hào của miền Bắc với bạn bè quốc tế.