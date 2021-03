Truyền thông quốc tế đánh giá cao nhóm nhạc nam Tomorrow X Together

ⓒ Big Hit Entertainment

Tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) gần đây đã có bài viết đánh giá nhóm nhạc nam Hàn Quốc Tomorrow X Together (TXT) không những đang hoạt động rất chăm chỉ mà còn xứng đáng để trở thành nhóm nhạc K-pop thế hệ tiếp theo có thể tạo ra các ca khúc và album hit tại thị trường âm nhạc Bắc Mỹ.





Tạp chí Teen Vogue (Mỹ) cũng đăng bài viết giới thiệu bất chấp tình hình đại dịch COVID-19, nhóm nhạc Tomorrow X Together vẫn có một năm 2020 hết sức thành công với album “The Dream Chapter: ETERNITY” phát hành vào tháng 5 và album “minisode1 : Blue Hour” phát hành vào tháng 10.





Nền tảng trực tuyến Elitedaily (Mỹ) cũng dành lời khen ngợi hết sức với album “minisode1 : Blue Hour”, đánh giá đây là một trong những album K-pop hay nhất, thể hiện hoàn hảo suy nghĩ của mọi người về đại dịch.





Ngày 11/3 (giờ địa phương), hình ảnh Tomorrow X Together đã được chọn làm ảnh bìa của Elitedaily, một lần nữa chứng minh được sự hiện diện của nhóm trên toàn cầu. Trong bài phỏng vấn với Elite Daily, Tomorrow X Together cho biết nhóm luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm âm nhạc mà có thể giành được sự đồng cảm của mọi người, với mong muốn truyền tải sự an ủi và đồng cảm thông qua âm nhạc. Nhóm cũng cho biết sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đền đáp xứng đáng tình yêu mà người hâm mộ dành cho các thành viên.





Ngoài ra, trang tin trực tuyến Pinkvilla (Ấn Độ) cho biết những nhà phê bình và người hâm mộ đánh giá Tomorrow X Together là một đại diện hàng đầu cho nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ tư. Nhóm đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc và thay đổi cuộc sống của nhiều người thông qua những thông điệp gửi gắm trong âm nhạc. Tomorrow X Together đang chinh phục thế giới theo cách mà mọi người không ngờ tới. Trang tin Bollywood Hungama (Ấn Độ) cũng có bài viết giới thiệu về Tomorrow X Together cùng các sản phẩm của nhóm.





Tomorrow X Together đã rất thành công trong nước với album “minisode1 : Blue Hour”, tự phá kỷ lục của nhóm khi tiêu tán hơn 300.000 bản album. Không những thế, album này còn đứng thứ nhất bảng xếp hạng theo ngày và theo tuần của Oricon (Nhật Bản); leo lên vị trí thứ 25 bảng xếp hạng album “Billboard 200” (Mỹ), trở thành nhóm tân binh 2 năm tuổi đạt được thành tích cao nhất ở hạng mục này.