MV ca khúc “I NEED YOU” của BTS vượt mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube

MV phiên bản gốc ca khúc “I NEED YOU” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành tháng 5 năm 2015 đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube, tính đến 6 giờ 1 phút chiều ngày 15/3 (giờ Hàn Quốc).





“I NEED YOU” là ca khúc chủ đề của album mini thứ ba “In The Mood For Love pt.1”, thuộc thể loại Hip-hop điện tử với chủ đề chính mang hơi hướng phương Đông kết hợp với phong cách thành thị, mô tả tâm trạng bất an cố níu kéo tình yêu đang dần phai nhạt.





Khác với phiên bản trước đó, MV phiên bản gốc “I NEED YOU” giới hạn độ tuổi người xem trên 19 tuổi, có thời lượng dài 2 phút. MV phiên bản trước đó của ca khúc hiện cũng đã đạt hơn 200 triệu lượt xem trên kênh Youtube.





Như vậy, BTS hiện đã có tổng cộng 30 video đạt hơn trăm triệu lượt view. Cụ thể, “DNA” đạt 1,2 tỷ lượt; “Boy With Luv” (hợp tác với nữ ca sĩ Halsey) đạt 1,1 tỷ lượt; “Dynamite” đạt 900 triệu lượt; “FAKE LOVE”, bản remix “MIC Drop” và “IDOL” đạt 800 triệu lượt; “Blood Sweat & Tears” đạt 700 lượt; “FIRE” và “DOPE” 600 lượt; “Save ME” 500 lượt; “Not Today” 400 lượt; “Boy In Luv”, “Spring Day”, “‘ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima” đạt lần lượt hơn 300 triệu lượt. Các ca khúc ở mốc 200 triệu lượt gồm có “War of Hormone”, “I NEED YOU”, “ON”, “Black Swan”, “Life Goes On”. Còn các MV ca khúc “Danger”, “Just One Day”, “We are bulletproof PT.2”, “RUN”, “Serendipity”, “Singularity”, “No More Dream”, “IDOL (Feat. Nicki Minaj)”, “Dynamite” B-side, “Dynamite” (Choreography ver.), “I NEED U” (Original ver.) hiện đã vượt hơn 100 triệu lượt xem.