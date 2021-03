[Vietnam Reaction] 8Kpop #19 – Bicycle (Chung Ha) 오늘 담당자는 가사에서 벌써 청하의 치명적인 매력에 드러누웠다는 ssul

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**

- Màn comeback "siêu xịn" của "bé Hà" Chung Ha

- Đắm chìm vào sân khấu "nhí nhảnh" và "sang chảnh"

- Hãy mở cửa trái tim để Chung Ha cưỡi xe đạp thẳng tiến vào nhé!





Bản dịch lời bài hát Bicycle (Chung Ha)_Bicycle (Lời ca)





[Lời 1]

Hãy tỉnh lại nào, choáng váng rồi phải không

Em biết rõ anh đang run rẩy mà

Anh đã đến ngõ cụt của mê cung rồi (ya ah ya ah ya)

Giờ thì bước nhanh chân lên nào

Uh cứ tiếp tục do dự đi

Te amo, em sẽ ưu ái cho anh nhiều hơn





[Lời 2]

Đứng trên đỉnh và cất giọng ya ya ya

Mau đuổi theo em nhanh hơn nữa ya

Cả thở cũng thật khó nhọc

Hãy theo em mà xé toang mọi thứ

Đừng để ý đến bất kỳ ánh nhìn ghê tởm nào

Cứ đạp như điên cuồng và tiến lên

Leo lên xe em đèo và triển thôi





[Điệp khúc]

Đừng có cản đường của em

Em sẽ cho anh thấy cách mà em tận hưởng

Làm theo lời em đi

Và càn quét mọi thứ

T-rưng t-rưng t-rưng t-rưng





Tránh đường cho em nào

Ngẩng cao đầu mà xem em đối mặt như thế nào

Làm theo lời em đi

Và càn quét mọi thứ

T-rưng t-rưng t-rưng t-rưng





I'm getting higher

You’re tripping lower

And when I say it’s done,

it’s freaking over

And I ride it I ride it

You like it when I ride it I ride it I ride it

Gimme that





[Lời 3]

My sweat’s dripping down my back

I got ice decorating my neck

I’ll be the strongest thing don't miss it

Coz I’m the baddest queen

I’m sicker than all of them

Gossipin' lowkeys

don't bring me no fun

Come on I'll slay you from

tip o' my tongue

You wanna know?

and know what she likes?

Sit back and watch me ride





[Lặp lại lời 2]

[Lặp lại điệp khúc]





Ride ride ride it (bicycle!)

You know how I like it (bicycle!)

Ride ride ride it (bicycle!)

You know how I like it





Ánh mắt mê mẫn

Bầu không khí bùng cháy

Thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả (ya ah ya ah ya)

Khoảnh khắc này thật choáng ngợp

Thân thể em đã sẵn sàng để triển thêm lần nữa

1-2-3 cùng tiến lên nào





[Lặp lại điệp khúc]