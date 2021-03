MV “On The Ground” của Rosé (BLACKPINK) dẫn đầu lượt xem trên Youtube

ⓒ YG Entertainment

Theo bảng xếp hạng mới nhất (từ 12-18/3) được Youtube công bố ngày 21/3, MV ca khúc “On The Ground” của Rosé, thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã dẫn đầu “Top 100 ca khúc toàn cầu”, trở thành MV được nhiều người xem nhất trên thế giới trong một tuần gần đây.





Ngay sau khi phát hành vào ngày 12/3, “On The Ground” đã xếp số 1 bảng xếp hạng ca khúc của iTunes tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gây được ấn tượng lớn với người nghe nhạc toàn cầu. Ngày 20/3, ca khúc cũng lọt vào “Top 100 ca khúc đơn” của bảng xếp hạng chính thức của Anh (The Official Chart) ở vị trí thứ 43, giúp Rosé trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên ghi danh trên bảng xếp hạng này.





Tính đến 5 giờ 55 phút sáng ngày 20/3 (giờ Hàn Quốc), MV “On The Ground” đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube, chỉ sau 7 ngày 15 tiếng được đăng tải. Đây là thành tích đạt được trong thời gian ngắn nhất của một nữ ca sĩ K-pop. Số lượt người xem MV vào thời điểm công bố trên Youtube đạt hơn 1,2 triệu người, kỷ lục cao nhất đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc.





Mặt khác, video vũ đạo ca khúc “Don’t Know What To Do” của BLACKPINK tính đến 7 giờ sáng ngày 21/3 (giờ Hàn Quốc) cũng đạt hơn 200 triệu lượt view. “Don’t Know What To Do” là ca khúc chủ đề phụ của album mini “Kill This Love”. Video vũ đạo ca khúc này được đăng tải vào ngày 15/4 năm 2019. Đại diện YG Entertainment cho biết sau khi Rosé phát hành album solo vào ngày 12/3, hầu hết các video của BLACKPINK đều có lượt xem tăng vọt.