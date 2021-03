2021 Yurisangja Concert “Spring Again” in Busan

Thời gian: 10/04/2021

Địa điểm: Nhà hát hội trường Busan Citizens, quận Dong, Busan, Hàn Quốc





Nhóm nhạc ballad kỳ cựu Yurisangja (Chiếc hộp thủy tinh) sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên “Spring Again”, là một phần trong chuỗi concert theo mùa mà nhóm đang thực hiện. Concert sẽ diễn ra ngày 10/4 tới tại Nhà hát hội trường Busan Citizens, quận Dong, thành phố Busan, Hàn Quốc. Nhóm được thành lập năm 1997 với hai thành viên là Park Seung-hwa và Lee Se-joon, nổi tiếng với những bản tình ca ngây ngất lòng người như "May I Love You" và "To the Bride".